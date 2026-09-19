В КНДР заявили, что у МАГАТЭ нет полномочий вмешиваться в ядерную деятельность страны
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не может вмешиваться в ядерную деятельность КНДР, которая вышла из объединения и находится вне Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом сообщила заведующая отделом Центрального комитета Трудовой партии республики Ким Е Чжон, передает ТАСС.
Она подчеркнула, что ядерная деятельность Северной Кореи не относится к юрисдикции МАГАТЭ.
Также Ким Е Чжон обвинила организацию в двойных стандартах. По ее словам, МАГАТЭ не критикует размещение ядерного оружия США в Европе, участие Южной Кореи и Японии в американских механизмах расширенного сдерживания и планы Сеула по созданию атомной подлодки.
«Фактически Международное агентство по атомной энергии окончательно превратилось в американское агентство по атомной энергии», - подчеркнула политик.
Ким Е Чжон указала, что это подрывает мировой режим нераспространения.
Ранее в МИД КНДР назвали вопрос денуклеаризации страны окончательно закрытым и абсолютно необратимым.
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