В КНДР заявили, что у МАГАТЭ нет полномочий вмешиваться в ядерную деятельность страны

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не может вмешиваться в ядерную деятельность КНДР, которая вышла из объединения и находится вне Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом сообщила заведующая отделом Центрального комитета Трудовой партии республики Ким Е Чжон, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что ядерная деятельность Северной Кореи не относится к юрисдикции МАГАТЭ.

Также Ким Е Чжон обвинила организацию в двойных стандартах. По ее словам, МАГАТЭ не критикует размещение ядерного оружия США в Европе, участие Южной Кореи и Японии в американских механизмах расширенного сдерживания и планы Сеула по созданию атомной подлодки.

«Фактически Международное агентство по атомной энергии окончательно превратилось в американское агентство по атомной энергии», - подчеркнула политик.

Ким Е Чжон указала, что это подрывает мировой режим нераспространения.

Ранее в МИД КНДР назвали вопрос денуклеаризации страны окончательно закрытым и абсолютно необратимым.

