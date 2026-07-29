АГИТАЦИЯ НА КОНТРАКТ



По словам Медведева, противники России пытаются создавать негативные настроения, используя социальные сети, и ведут псевдоагитацию с призывом идти служить по контракту якобы до официального призыва. Такое мнение политик выразил в ходе выступления на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по комплектованию Вооруженных сил России военнослужащими по контракту.



В ходе этого же обсуждения зампред Совбеза указал актуальные данные по комплектованию вооруженных сил. За первые шесть месяцев 2026 года контракты с российской армией заключили порядка 200 тысяч человек, а еще 16 тысяч граждан вступили в ряды добровольцев специальной военной операции. В апреле число таких россиян было около 127 тысяч человек.

«Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация — не более, чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются дестабилизировать обстановку в нашей стране, создать негативное настроение», - сказал Медведев.