Твердо и четко: Власти России опровергли слухи о мобилизации
Депутаты и Дмитрий Медведев подчеркнули, что нет никакой необходимости наращивать число участников СВО.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что слухи о возможной мобилизации в РФ являются частью вражеской пропаганды. Он добавил, что они направлены на дестабилизацию обстановки в стране перед выборами в Госдуму.
АГИТАЦИЯ НА КОНТРАКТ
По словам Медведева, противники России пытаются создавать негативные настроения, используя социальные сети, и ведут псевдоагитацию с призывом идти служить по контракту якобы до официального призыва. Такое мнение политик выразил в ходе выступления на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по комплектованию Вооруженных сил России военнослужащими по контракту.
В ходе этого же обсуждения зампред Совбеза указал актуальные данные по комплектованию вооруженных сил. За первые шесть месяцев 2026 года контракты с российской армией заключили порядка 200 тысяч человек, а еще 16 тысяч граждан вступили в ряды добровольцев специальной военной операции. В апреле число таких россиян было около 127 тысяч человек.
«Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация — не более, чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются дестабилизировать обстановку в нашей стране, создать негативное настроение», - сказал Медведев.
МНЕНИЕ ГОСДУМЫ
Отрицают возможность новой мобилизации и в Комитете Госдумы по обороне. Его глава, Андрей Картаполов подчеркнул, что в этом нет никакой необходимости, так как ВС РФ формируются за счет добровольцев и контрактников. Он добавил, что чем больше украинская армия атакует гражданские объекты, тем больше появляется желающих подписать соглашение с Министерством обороны России. Его слова приводятся в Telegram-канале «Радио Маяк».
Депутат прокомментировал эту тему в ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского. Он сообщил журналистам, что украинская разведка якобы обладает информацией, что Россия готовится призвать от 300 до 500 тысяч человек после выборов в Госдуму 18-20 сентября.
Первый зампред комитета по обороне Андрей Красов, в свою очередь, назвал заявление Зеленского о возможности мобилизации в РФ после выборов «полнейшей чушью». Картаполов также предположил, что украинский президент мог «перебрать с дозой». Генерал-лейтенант, бывший командующий 58-й армией, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев сообщил НСН, что вопросы, связанные с проведением специальной военной операции, не решаются массовым призывом.
«Я знаю, что сейчас регионы выполняют задачи по набору на контрактную службу, в Омске, например, план недавно был перевыполнен. Потребности в мобилизации нет, просто целесообразности нет. Есть вопросы, которые нужно решать, но не путем мобилизации», — поделился он.
МОБИЛИЗОВАТЬ ТЫЛ
Москвичей, которые наслаждаются жизнью на Патриарших прудах, придется мобилизовать и отправить на фронт. С таким заявлением в своем Telegram-канале выступил российский философ Александр Дугин.
По его словам, это необходимо, так как Россия ведет «священную народную войну» с Западом, которая может «закончиться концом человечества» и ему непонятно, почему во время войны «сохраняется иллюзия беззаботности». Дугин предупредил, что РФ находится в бою в полупроснувшемся состоянии, а это смертельно опасно.
Философ сравнил столичную публику с «тыловыми муравьями», ссылаясь на эксперименты биологов, согласно которым такие особи «создают видимость бурной деятельности», но включаются в работу, только если убрать из муравейника рабочих муравьев. Он отметил, что «тыловые муравьи» будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Клименко раскрыл трудности в борьбе СК с «дипфейками» от мошенников
- Посол: Китай никогда не будет стремиться к гегемонии
- В России задержали 46 молодых пользователей «Дайвинчика», выполнявших задания Киева
- Клименко объяснил, почему Дурова объявили в розыск за терроризм
- Онищенко рассказал, почему России не грозит эпидемия ВИЧ
- Участник Олимпиады в Токио бразильский марафонец Феррейра пропал без вести
- Твердо и четко: Власти России опровергли слухи о мобилизации
- ФСБ: Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму
- Над Россией перехватили и уничтожили 295 беспилотников ВСУ
- Россиянам назвали самые модные гаджеты в 2026-м