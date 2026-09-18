Кремль опроверг слухи о скрытой мобилизации 300 тысяч человек
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о планах властей призвать 300 тысяч человек в армию до конца 2026 года. Об этом он заявил в беседе с RTVI.
Ранее агентство Bloomberg писало о якобы готовящейся скрытой мобилизации после сентябрьских парламентских выборов. Издание со ссылкой на свои источники утверждало, что в рамках этой кампании в вооруженные силы планируют направить около 300 тысяч новобранцев.
Президент Владимир Путин ранее уже называл подобные слухи информационными вбросами, целью которых является дестабилизация обстановки и влияние на результаты голосования в Госдуму. Аналогичную позицию озвучивали и другие первые лица государства, категорически отрицая любые планы по дополнительной мобилизации.
В частности, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев минимум три раза за месяц опроверг информацию о возможной мобилизации в стране, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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