Кремль опроверг слухи о скрытой мобилизации 300 тысяч человек

Ранее агентство Bloomberg писало о якобы готовящейся скрытой мобилизации после сентябрьских парламентских выборов. Издание со ссылкой на свои источники утверждало, что в рамках этой кампании в вооруженные силы планируют направить около 300 тысяч новобранцев.

Президент Владимир Путин ранее уже называл подобные слухи информационными вбросами, целью которых является дестабилизация обстановки и влияние на результаты голосования в Госдуму. Аналогичную позицию озвучивали и другие первые лица государства, категорически отрицая любые планы по дополнительной мобилизации.

В частности, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев минимум три раза за месяц опроверг информацию о возможной мобилизации в стране, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

