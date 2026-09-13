Зеленского ждут в Москве: РФ и Украина готовы к переговорам

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что для завершения конфликта ВСУ нужно отступить по линии, которую обозначили в Кремле, в остальном мирное соглашение готово. 

В Кремле исключили возможную встречу президентов России и Украины на декабрьском саммите в США. Однако в РФ подтверждают готовность к продолжению переговоров по украинскому конфликту. Американская сторона, задействованная в переговорном процессе, тоже выступает за проведение встречи представителей трех стран. На Украине также не против трехсторонних переговоров, но место для них пока окончательно не выбрано.

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ЗЕЛЕНСКОГО ЖДУТ В МОСКВЕ?

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков исключил встречу Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 в Майами в США, передает RT. Официальный представитель Кремля в беседе с журналистами подчеркнул, что при желании встретиться с главой РФ глава киевского режима может приехать в Москву.

Песков подтвердил, что приглашение остается в силе, пишет ТАСС. Сам Зеленский до этого объявил о желании встретиться с Путиным в рамках саммита G20 в Майами. Мероприятие пройдет 14-15 декабря. Летом текущего года Песков говорил, что Россия на высоком уровне, эффективно и деятельно примет участие в саммите в США.

До этого официальный представитель Кремля допустил, что трехсторонние переговоры по Украине пройдут в ОАЭ.

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«Наши друзья в Абу-Даби неоднократно... говорили о том, что они готовы... быть принимающей стороной для таких переговоров», - сказал Песков.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков тоже допустил возобновление трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби, передает ВГТРК.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с журналистами на полях саммита БРИКС в Нью-Дели в Индии подтвердил, что Москва сохраняет готовность к диалогу с украинской стороной, но не предполагает приостанавливать спецоперацию на время возможных переговоров.

Он подчеркнул, что РФ демонстрирует значительную степень открытости и в качестве проявления доброй воли готова принять Зеленского в Москве, если тот изъявит желание встретиться. При этом Лавров обратил внимание на то, что президент Украины до сих пор не аннулировал декрет, запрещающий ведение переговоров.

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ПОЗИЦИЯ КУШНЕРА: КИЕВ МОЖЕТ УСТУПИТЬ ТЕРРИТОРИИ

Между тем, зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер, побывавший на прошлой неделе на переговорах в Москве и в Киеве, считает, что территориальные разногласия остаются самым сложным вопросом в процессе урегулирования украинского конфликта.

«Думаю, очевидно, что отчасти он определяется тем, что происходит на поле боя», — заявил американский переговорщик, добавив, что именно в этом вопросе позиции России и Украины «по-прежнему расходятся». Фрагмент видеозаписи приводит украинское издание «Новости. Live» в своем Telegram-канале.

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По словам Кушнера, задача американской стороны применительно к урегулированию конфликта на Украине заключается в том, чтобы содействовать выработке решения, которое устроило бы Москву и Киев. Украина сейчас не хочет пойти на условия России, добавил спецпосланник США, выступая по видеосвязи на проходившей в Киеве конференции так называемой Ялтинской европейской стратегии.

Для завершения конфликта ВСУ нужно отступить по линии, которую обозначили в Кремле, в остальном мирное соглашение готово, подчеркнул политик, чьи слова приводит Интерфакс-Украина.

«Если Украина захотела бы отойти к этой границе, то, безусловно, у нас была бы согласована оставшаяся часть сделки. Я думаю, что мы достигли довольно многого. Мы будем и дальше продвигаться в том, что касается проработки всех этих элементов, чтобы, когда будет готовность к сделкам, их можно было реализовать», - подчеркнул Кушнер.

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К ПЕРЕГОВОРАМ ГОТОВЫ

Однако в офисе президента Украины заявили, что во время переговоров в Киеве спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не привезли новых идей по урегулированию конфликта. При этом глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в интервью «Новости Live» рассказал, что переговорный процесс удалось оживить.

Он подтвердил, что Украина готовится к новому раунду переговоров по урегулированию конфликта в октябре, пишет RT. По его словам, речь идет о трехстороннем формате. Но глава офиса Зеленского не стал комментировать возможное место проведения встречи, передает Интерфакс-Украина.

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Кушнер на прошедшей накануне конференции тоже говорил, что рассчитывает на проведение в трехстороннем формате между представителями России, США и Украины обсуждений новых идей по урегулированию украинского конфликта.

В свою очередь Юрий Ушаков подчеркнул, что в урегулировании украинского конфликта предстоит согласовать многие вопросы, помимо территориального. Он считает, что прогресс в его решении в украинском урегулировании позволит легче вести согласование других пунктов, передают «Известия».

5 сентября в Кремле в Москве Владимир Путин провел переговоры со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Ушаков по итогам встречи сообщил, что лидер РФ дал им четкие и исчерпывающие оценки ситуации в зоне СВО, а те пообещали руководствоваться ими в диалоге с Киевом.

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На следующий день, 6 сентября, американские посланники отправились в украинскую столицу, где встретились с Владимиром Зеленским. 8 сентября состоялся телефонный разговор Путина и Трампа.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов в интервью НСН заявил, что прорывов в урегулировании конфликта на Украине по итогам очередного визита спецпосланников американского президента в Москву ждать не стоит, хотя Кремль и открыт для «конструктивных предложений» со стороны США.

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ФОТО: РИА Новости
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