Зеленского ждут в Москве: РФ и Украина готовы к переговорам

ЗЕЛЕНСКОГО ЖДУТ В МОСКВЕ?

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков исключил встречу Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 в Майами в США, передает RT. Официальный представитель Кремля в беседе с журналистами подчеркнул, что при желании встретиться с главой РФ глава киевского режима может приехать в Москву.

Песков подтвердил, что приглашение остается в силе, пишет ТАСС. Сам Зеленский до этого объявил о желании встретиться с Путиным в рамках саммита G20 в Майами. Мероприятие пройдет 14-15 декабря. Летом текущего года Песков говорил, что Россия на высоком уровне, эффективно и деятельно примет участие в саммите в США.

До этого официальный представитель Кремля допустил, что трехсторонние переговоры по Украине пройдут в ОАЭ.