Рябков: Подготовку нового раунда трехсторонних переговоров сейчас не обсуждают

Подготовка новых раундов трехсторонних переговоров представителей России, США и Украины не обсуждается. Об этом рассказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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«Мы не обсуждаем на данный момент конкретику подготовки следующих раундов», - отметил дипломат в беседе с РИА Новости.

Вместе с тем Рябков выразил уверенность, что пауза между переговорами не затянется.

Ранее зять президента США Джаред Кушнер заявил, что рассчитывает на обсуждение в трехстороннем формате новых идей по урегулированию конфликта на Украине.

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ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
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