Мобилизация, переговоры и Черноморск: Россия усилила атаки по украинским объектам
Пока все официальные лица страны опровергают необходимость мобилизации, на Украине тем временем снова захотели переговоров с Россией, а ВС РФ почти полностью истощили запасы украинских ПВО.
В преддверии осени информационные вбросы о вероятности мобилизации в России возникают все чаще. На этом фоне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в беседе с журналистами заверил, что власти России не собираются объявлять массовую мобилизацию, так как в этом нет необходимости.
«Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент, она не планируется и не ожидается, насколько мне известно», — уточнил дипломат. Его слова приводят РИА Новости.
ТАК БУДЕТ ЛИ МОБИЛИЗАЦИЯ?
Напомним, что в начале августа слухи о готовящейся мобилизации опровергал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Выступая на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам контрактной службы, Медведев назвал подобные спекуляции «лживой провокацией». По его словам, вбросы о мобилизации — это часть предвыборной пропаганды, которая направлена на дестабилизацию обстановки в стране.
При этом особое внимание зампред СБ тогда уделил рекламе контрактной военной службы с подписью: «Не жди мобилизации, иди служить за деньги». Медведев назвал такие публикации проплаченными и дал поручение главам регионов и силовым ведомствам усилить разъяснительную работу с населением.
В свою очередь депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев также говорил о том, то сейчас в России нет предпосылок для новой мобилизации, а обратная информация разгоняется противником, чтобы дестабилизировать обстановку внутри страны. Его слова приводит «Царьград».
«Ну, это же противник разгоняет специально слухи про мобилизацию для того, чтобы дестабилизировать обстановку внутри России. В том числе и удары по Wildberries, всё остальное, к этому идёт... Вот вы сегодня, как бы поднимая эту тему, сами будоражите людей. Зачем? Ну с чего решили, что именно осенью будет мобилизация? А чё не зимой?», — парировал он.
По словам члена комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенанта Виктора Соболева, все субъекты России имеют четкие задания по отбору военнослужащих по контракту и всецело справляются с этим, пишет «Лента.ру». Он подчеркнул, что сейчас важнее сосредоточиться на переходе к решительным наступательным действиям с конкретными целями.
ЗАХОТЕЛИ ПЕРЕГОВОРОВ
Тем временем от украинцев, у которых мобилизация не прекращалась, и чьи сотрудники ТЦК прославились своими жестокими методами привлечения украинцев к военной службе, внезапно снова прозвучали слова о переговорах. Так, заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Кислица заявил, что Киев готов сесть за стол переговоров с Россией, вести с ней диалог, а также выслушать позицию США.
Помимо прочего, он констатировал, что переговорный процесс при участии Соединенных Штатов сейчас находится на паузе. В связи с этим Украина сейчас рассчитывает на визит американских переговорщиков, который, по ее прогнозам, может способствовать возобновлению диалога.
Вместе с тем на эту тему высказалась и кандидат в генсеки ООН Ивонн Баки. В беседе с РИА Новости она заявила, что необходимо найти такое решение по украинскому кризису, которое устраивало бы и Москву, и Киев.
Тем временем замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что российская сторона готова послушать любые здравые предложения и идеи по урегулированию конфликта на Украине, отвечающие реалиям, сложившимся «на земле». Его слова приводит News.ru. Однако «попытки "продавить" максималистские еэсовско-украинские требования» или тянуть время для перевооружения армии Украины абсолютно неприемлемы для России и точно не помогут урегулированию, подчеркнул он.
РОССИЯ УСИЛИЛА АТАКИ
Пока переговоры на паузе, а Украина ждет визита американских переговорщиков, Россия наращивает атаки по объектам противника. Так, накануне вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по порту Черноморска Одесской области, после чего там начался пожар. По данным Telegram-канала Shot, в атаке на порт были задействованы минимум четыре крылатые ракеты типа «Бандероль». По предварительным данным, три из них попали в цель. Взрывы были также зафиксированы в Запорожской и Харьковской областях. Ранее под ракетный удар также попал распределительный центр в Броварах под Киевом.
Также 19 августа ВС РФ ударили по двум сухогрузам в акватории Черного моря, поразив их беспилотниками «Герань-4 Сикер». Как отметили в Минобороны, объекты использовались для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ.
Как пишет немецкое издание Spiegel, украинская ПВО не справляется с российскими ракетами, а единственное эффективное средство перехвата таких целей уже на исходе. В статье отмечается, что Россия использует все больше баллистических ракет при своих атаках. Как пишет The New York Times, российские военные теперь даже не используют беспилотники для отвлечения и перегрузки противовоздушной обороны противника. Авторы статей отмечают, что украинские запасы ПВО почти закончились, а новых поставок ждать просто не откуда.
Также напомним, что в среду, 19 августа, Минобороны РФ отчитались о сбитии 965 беспилотников самолетного типа, 11 управляемых авиационных бомб и пяти реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Накануне же над регионами России было сбито еще 64 БПЛА.
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