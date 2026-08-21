В преддверии осени информационные вбросы о вероятности мобилизации в России возникают все чаще. На этом фоне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в беседе с журналистами заверил, что власти России не собираются объявлять массовую мобилизацию, так как в этом нет необходимости.

«Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент, она не планируется и не ожидается, насколько мне известно», — уточнил дипломат. Его слова приводят РИА Новости.

ТАК БУДЕТ ЛИ МОБИЛИЗАЦИЯ?

Напомним, что в начале августа слухи о готовящейся мобилизации опровергал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Выступая на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам контрактной службы, Медведев назвал подобные спекуляции «лживой провокацией». По его словам, вбросы о мобилизации — это часть предвыборной пропаганды, которая направлена на дестабилизацию обстановки в стране.