В Москве в первый день голосования произошел сбой из-за хакерских атак
Технический сбой произошел из-за атак хакеров в первый день голосования на выборах в Госдуму в Москве. Об этом рассказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
Она подтвердила, что 18 сентября наблюдался сбой, на непродолжительное время вышли из строя терминалы электронного голосования.
«По словам специалистов, это могло быть связано с атаками противника на информационные системы», - цитирует Кириллову ТАСС.
Голосование на выборах в Госдуму стартовало в России накануне, оно завершится вечером 20 сентября, пишет «Радиоточка НСН».
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