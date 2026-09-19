В Москве в первый день голосования произошел сбой из-за хакерских атак

Технический сбой произошел из-за атак хакеров в первый день голосования на выборах в Госдуму в Москве. Об этом рассказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Общественный штаб Москвы: Первый день голосования на выборах прошел штатно

Она подтвердила, что 18 сентября наблюдался сбой, на непродолжительное время вышли из строя терминалы электронного голосования.

«По словам специалистов, это могло быть связано с атаками противника на информационные системы», - цитирует Кириллову ТАСС.

Голосование на выборах в Госдуму стартовало в России накануне, оно завершится вечером 20 сентября, пишет «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Егор Алеев
ТЕГИ:ХакерыВыборыГолосованиеМосква

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