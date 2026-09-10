С просьбой привлекать добровольцев с высшей степенью негодности к президенту РФ Владимиру Путину обратился военкор Евгений Поддубный. Как отметил депутат, журналист «знает, что говорит», а указанная тема «на слуху давно».

«Чтобы люди, имеющие какие-то ограничения... всё-таки по желанию могли служить... чтобы добровольцы призывались, особенно люди с опытом ведения боевых действий, для защиты своих регионов, в основном... от БПЛА», - подчеркнул Колесник.

Ранее экс-генпрокурор Грузии Отар Романов-Парцхаладзе создал отряд и пошел добровольцем на СВО на стороне России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

