В Госдуме объяснили набор добровольцев с категорией годности «Д»
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что набор добровольцев с категорией годности «Д» - это совершенно нормально.
С просьбой привлекать добровольцев с высшей степенью негодности к президенту РФ Владимиру Путину обратился военкор Евгений Поддубный. Как отметил депутат, журналист «знает, что говорит», а указанная тема «на слуху давно».
«Чтобы люди, имеющие какие-то ограничения... всё-таки по желанию могли служить... чтобы добровольцы призывались, особенно люди с опытом ведения боевых действий, для защиты своих регионов, в основном... от БПЛА», - подчеркнул Колесник.
Ранее экс-генпрокурор Грузии Отар Романов-Парцхаладзе создал отряд и пошел добровольцем на СВО на стороне России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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