СВР раскрыла планы Евросоюза по мобилизации женщин на Украине
Европейский союз требует от украинского руководства начать мобилизацию женщин в связи с острой нехваткой мужчин, пригодных к несению военной службы. Соответствующую информацию распространило пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР), передает РИА Новости.
Согласно данным ведомства, глава европейской дипломатии Кая Каллас в ходе неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС охарактеризовала подобный шаг как движение в верном направлении. Дипломат подчеркнула, что без привлечения женского населения у Киева не останется достаточного количества живой силы для продолжения боевых действий.
В СВР отметили, что Брюссель настаивает на немедленном принятии украинской стороной политического решения о начале женской мобилизации и требует перейти от обсуждений к конкретным действиям. В качестве примера для подражания европейские чиновники приводят израильскую модель комплектования вооруженных сил.
В СВР выразили надежду, что Вооруженные силы РФ смогут сорвать реализацию подобных планов украинского руководства. В пресс-бюро российской разведки подчеркнули, что украинским женщинам остается рассчитывать на предотвращение «подписания смертного приговора генофонду страны» раньше, чем это сделает киевский режим, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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