В СВР отметили, что Брюссель настаивает на немедленном принятии украинской стороной политического решения о начале женской мобилизации и требует перейти от обсуждений к конкретным действиям. В качестве примера для подражания европейские чиновники приводят израильскую модель комплектования вооруженных сил.

В СВР выразили надежду, что Вооруженные силы РФ смогут сорвать реализацию подобных планов украинского руководства. В пресс-бюро российской разведки подчеркнули, что украинским женщинам остается рассчитывать на предотвращение «подписания смертного приговора генофонду страны» раньше, чем это сделает киевский режим, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

