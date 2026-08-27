«Они могут закрыть связанные с обеспечением позиции в тылу, а мужчин в этом случае можно будет перевести ближе к фронту», — предложил он. Его слова приводят украинские ресурсы.

В свою очередь один из военнослужащих украинской армии по имени Сергей Гнездилов, чьи слова приводят СМИ, заявил, что «место женщины на фронте», если у нее нет детей, она не работает в медучреждении, не является студенткой или не ухаживает за пенсионерами. Он также добавил, что вскоре призыв на фронт женщин станет абсолютной необходимостью.

Тем временем американец Келлог уверен, что женщины в вопросе службы ничуть не хуже мужчин. Об этом он рассказал в эфире украинских СМИ.

«Очень важно, чтобы женщины как часть общества шли на службу. Так что и на личном, и на профессиональном уровне я вообще не вижу в этом проблемы», — заявил он.

Несмотря на это, комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны распространил обращение, где указано, что никаких законодательных инициатив по теме мобилизации женщин не зарегистрировано. Там также подчеркнули, что высказывания отдельных личностей не отражают позицию комитета и реальной законодательной работы. Однако важно упомянуть и официальные данные об уже служащих в украинской армии женщинах. По данным экс-главкома ВСУ Александра Сырского, в ВСУ насчитывается 75 тысяч женщин-военнослужащих, а с каждым годом их количество растет.

При этом у украинских властей, по словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, зреет еще одна гениальная мысль, как пополнить ряды ВСУ. Он раскрыл, что Украина хочет перенять у Европы опыт прокси-войны и отправить вместо себя на фронт наемников из бедных стран. На жителей Украины, по его словам, сильно давит количество убитых и пострадавших, поэтому теперь они активно думают о том, кого можно отправить воевать вместо соотечественников.