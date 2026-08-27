Мобилизация без границ: Киев отправляет женщин на фронт и боится Северной Кореи
В Киеве активно обсуждают мобилизацию женщин, а Владимир Зеленский уже объявил о «нападении на Украину» Ирана и Северной Кореи.
Мобилизация на Украине не утихает, и теперь снова встал вопрос о призыве в армию женщин. За это выступают не только украинские политики, но и даже экс-спецпредставитель главы США Дональда Трампа Кит Келлог.
НЕТ ДЕТЕЙ — НА ФРОНТ
О том, что призыв в армию должен быть всеобщим, заговорил экс-министр обороны Украины Алексей Резников. В качестве примера он привел Израиль, где женщины служат наравне с мужчинами. В связи с этим он призвал депутатов Рады внести в законодательство соответствующие изменения. Резников также уверен, что женщины без труда освоят некоторые военные должности и специальности.
«Они могут закрыть связанные с обеспечением позиции в тылу, а мужчин в этом случае можно будет перевести ближе к фронту», — предложил он. Его слова приводят украинские ресурсы.
В свою очередь один из военнослужащих украинской армии по имени Сергей Гнездилов, чьи слова приводят СМИ, заявил, что «место женщины на фронте», если у нее нет детей, она не работает в медучреждении, не является студенткой или не ухаживает за пенсионерами. Он также добавил, что вскоре призыв на фронт женщин станет абсолютной необходимостью.
Тем временем американец Келлог уверен, что женщины в вопросе службы ничуть не хуже мужчин. Об этом он рассказал в эфире украинских СМИ.
«Очень важно, чтобы женщины как часть общества шли на службу. Так что и на личном, и на профессиональном уровне я вообще не вижу в этом проблемы», — заявил он.
Несмотря на это, комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны распространил обращение, где указано, что никаких законодательных инициатив по теме мобилизации женщин не зарегистрировано. Там также подчеркнули, что высказывания отдельных личностей не отражают позицию комитета и реальной законодательной работы. Однако важно упомянуть и официальные данные об уже служащих в украинской армии женщинах. По данным экс-главкома ВСУ Александра Сырского, в ВСУ насчитывается 75 тысяч женщин-военнослужащих, а с каждым годом их количество растет.
При этом у украинских властей, по словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, зреет еще одна гениальная мысль, как пополнить ряды ВСУ. Он раскрыл, что Украина хочет перенять у Европы опыт прокси-войны и отправить вместо себя на фронт наемников из бедных стран. На жителей Украины, по его словам, сильно давит количество убитых и пострадавших, поэтому теперь они активно думают о том, кого можно отправить воевать вместо соотечественников.
Напомним, что в Минобороны РФ неоднократно говорили, что Киев задействует иностранных наемников на фронте.
Военные действия продолжаются, как и увеличение госдолга Украины. По данным РИА Новости, он уже составляет почти 8,5 тысячи долларов на одного украинца. Как следует из статистики министерства финансов Украины, национальные займы составляют 211,6 миллиарда долларов.
БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ — БОЛЬШЕ ВРАГОВ
Тем временем Зеленский нашел новых врагов для своей страны. Так, он заявил, что Иран и Северная Корея напали на Украину. Его слова приводит Sky News.
«Мы должны сделать все, чтобы никоим образом не открыть новый фронт, но мы должны быть честными. Иранцы и северные корейцы уже напали на нас», — сказал политик.
В качестве аргумента он привел поставки Тегераном якобы своих технологий России для производства беспилотных летательных аппаратов «Герань». Так украинский лидер ответил на слова внешнеполитического ведомства Ирана о том, что Тегеран оставляет за собой право военного ответа после нападения Украины на торговое судно в Каспийском море. Напомним, что 25 июля ВСУ атаковали торговое судно Ирана в Каспийском море. В результате инцидента на корабле произошел взрыв: погиб один моряк и еще один получил ранения.
В свою очередь американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Danny Haiphong заявил, что Киев не сумеет наладить выпуск британских дальнобойных ракет Storm Shadow на своей территории. Он вспомнил предложение премьера Британии Энди Бернэма о «миллиардах евро на запуск производства ракет Storm Shadow и доставку пакета технических данных для Storm Shadow на Украину».
«Однако я не думаю, что это успеет развиться…», — лаконично заметил Уилкерсон. При этом он отметил терпение русских и заявил, что оно позволит им в конечном счете «добиться своего, прежде всего — Донбасса».
Напомним, что ранее сообщалось о том, что Бернэм во время первого визита в Киев передал президенту Зеленскому «секретные чертежи» компонентов ракет Storm Shadow для наладки своего производства ракет. Этим оружием ВСУ накануне атаковали центр Донецка, из-за чего ранения получили пять человек. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Тем временем российские войска продолжают поражать объекты критической инфраструктуры Украины. Этой ночью, по данным Минобороны РФ, они нанесли массированный удар по объектам украинского ВПК, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также логистическим центрам на Украине. Также силы ПВО РФ сбили 267 украинских беспилотников над регионами России.
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