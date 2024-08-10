Бои, эвакуация и кураторы НАТО: В ряде регионов России ввели режим КТО
Режим контртеррористической операции объявлен в Курской, Белгородской и Брянской областях.
На протяжении недели Вооруженные силы Украины наносят удары по российским регионам. В ход идут не только беспилотники, но и танки. Подразделению ВСУ даже удалось проникнуть на территорию России, начав вооруженные бои в Курской области.
РЕЖИМ КТО
Накануне в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.
«В целях обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения террористических актов диверсионно-разведывательными формированиями противника председателем Национального антитеррористического комитета, директором ФСБ России А.В. Бортниковым принято решение организовать с 9 августа 2024 года проведение контртеррористических операций», - заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
В НАК подчеркнули, что в указанных регионах предпринимают дополнительные меры, которые направлены на обеспечение безопасности граждан, поддержание правопорядка и усиление антитеррористической защищенности объектов.
Режим контртеррористической операции представляет из себя комплекс мер с применением войск, техники и оружия для предотвращения терактов и обезвреживания террористов или диверсантов. В период действия режима КТО у силовых структур появляется больше прав, чем в обычное время. В связи с этим представители таких организаций могут изымать у граждан транспортные средства, например, для отправки раненых в больницы или для преследования преступников. Автомобили также могут отбуксировать, если они помешают проведению операции.
К тому же, лица, проводящие КТО, могут беспрепятственно проникать в жилые помещения или на земельные участки граждан. Введение режима КТО также означает отключение сотовой связи, отслеживание телефонных разговоров и иной информацией, передаваемой по телекоммуникационным каналам, ограничение движения для пешеходов и автомобилей, усиление охраны общественного порядка, досмотр на въезде в регионы с этим режимом.
Проведение КТО в Брянской, Белгородской и Курской областях также подразумевает приостановку деятельности опасных производств и организаций, где используются взрывчатые, радиоактивные, химические и биологически опасные вещества. В последней из указанных областей в городе Курчатов расположена Курская АЭС (КуАЭС). Эта атомная электростанция находится в 40 км от Курска на берегу реки Сейм.
До этого Telegram-канал инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом» сообщил, что на площадке строительства Курской АЭС-2 количество персонала временно сократят в связи с введением в регионе режима ЧС федерального уровня. При этом оставшиеся сотрудники проводили работы в соответствии с графиком, а все системы энергоблоков работали в штатном режиме.
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин в беседе с НСН рассказал, что на фоне наступления украинских диверсантов на Курскую область безопасность Курской АЭС усиливают.
«Сейчас идет очень мощное усиление по поводу безопасности Курской АЭС, уже посланы дополнительные силы. Там будут работать все: и артиллерия, и авиация, и регулярные войска, и пограничники», - сказал депутат.
ОБОСТРЕНИЕ СИТУАЦИИ
Обстановка в Курской области накалилась 6 августа, когда подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района. После этого в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера. В результате атаки ВСУ на Курскую область жертвами стали несколько гражданских лиц, в населенных пунктах разрушено множество жилых домов и других объектов.
Позже ВСУ также начали наносить удары по Белгородской, Липецкой, Брянской, Воронежской, Орловской областям и по Крыму. Жителей некоторых населенных пунктов эвакуировали. Эвакуация также прошла и под Курском.
При этом в Курской области развернулись настоящие бои. Российские военные пытаются вытеснить группировки ВСУ с территории региона, но некоторым из них удалось проникнуть вглубь нескольких населенных пунктов. 9 августа военный корреспондент Юрий Котенок писал, что украинские военные находятся в населенных пунктах Снагость, Ольговка, Мирный и недалеко от Мартыновки. При этом по словам военкора Михаила Звинчука, пехоте ВСУ удалось проникнуть в хутор Второго Княжина.
«На текущий момент на всем участке прорыва продолжаются бои. Не исключено, что в ближайшие несколько дней противник введет второй эшелон с целью расширить зону контроля и продвинуться далее на восток», - написал Звинчук.
Однако российским военным удается удерживать Коренево. По сообщениям руководства населенного пункта, 9 августа в поселке не было боев, но он подвергался обстрелам. При этом бои шли в районе хутора Кучеров, который расположен в 22 километрах к юго-востоку от Суджи.
В свою очередь глава администрации города Курчатов Игорь Корпунков несколькими днями ранее сообщал, что недалеко от города шли боевые действия. О боях в 30 километрах от Курчатова также писали военкоры.
«Уважаемые Курчатовцы! В нескольких десятках километров от границ нашего города идут боевые действия. Обстановка напряженная, действует режим чрезвычайной ситуации. Тем не менее, все службы, предприятия, в том числе администрация города работают в штатном режиме», - заявил Корпунков.
По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, от боевых действий в Курской области пострадали как минимум 55 человек, в том числе восемь детей. По данным Минздрава, 12 человек находились в тяжелом состоянии. Двое пострадавших детей были отправлены на лечение в Москву. При этом точное количество погибших пока неизвестно.
НАТО-КУРАТОРЫ, САНИТАРНАЯ ЗОНА И ОТСУТСВИЕ ПЕРЕГОВОРОВ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала атаку ВСУ на курскую область терактом против мирного населения. В свою очередь заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция теперь должна приобрести «открыто экстерриториальный характер».
«Можно и нужно идти на земли пока еще существующей Украины. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева. До Киева и дальше», — написал политик в своем Telegram-канале.
Между тем, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов считает, что операцию формирований ВСУ в Курской области курирует западное командование. По его словам, на всех направлениях фиксируют много иностранных бойцов, в том числе французов и поляков.
«Надо констатировать, что данная операция, она руководится командованием штабов непосредственно блока НАТО. Это вопрос однозначный, потому что украинцы сами такое... сделать вряд ли смогут», - опубликовал видеообращение Алаудинова RuTube-канал «WarGonzo».
Депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий в интервью НСН подчеркнул, что атаки на Курскую область поставили под сомнение вопрос переговоров с Украиной и подтвердили необходимость создания санитарной зоны для защиты мирного населения.
«После таких действий Зеленского и его пособников нам необходимо максимально быстро сформировать санитарную зону. Если ракета может пролететь 200 километров – значит 200 километров должна быть и санитарная зона. Также важно учитывать аэродромы, наземные силы и средства противника. Что до поставок F-16 – это не сильно осложнит ситуацию для нас. Мы сегодня отрабатываем ряд методик, которые позволят нам не допускать ракеты до границ РФ», - заявил он.
В свою очередь генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в беседе с НСН заметил, что густонаселенная территория курского приграничья осложняет работу российских военных при уничтожении ВСУ.
«Здесь нужно действовать очень аккуратно и избирательно с нанесением минимального ущерба как гражданской инфраструктуре, так и мирному населению. Задача поставлена так, чтобы минимизировать потери на нашей территории. Поэтому наши подразделения с первых часов вторжения стараются действовать аккуратно и уничтожать противника только именно по очагам сопротивления огневого воздействия», – сказал он.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что новейшие российские танки смогут дойти до площади перед Рейхстагом в ответ на появление немецкой бронетехники среди украинских войск, вторгшихся в Курскую область, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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