Бои, эвакуация и кураторы НАТО: В ряде регионов России ввели режим КТО

Режим контртеррористической операции представляет из себя комплекс мер с применением войск, техники и оружия для предотвращения терактов и обезвреживания террористов или диверсантов. В период действия режима КТО у силовых структур появляется больше прав, чем в обычное время. В связи с этим представители таких организаций могут изымать у граждан транспортные средства, например, для отправки раненых в больницы или для преследования преступников. Автомобили также могут отбуксировать, если они помешают проведению операции.

К тому же, лица, проводящие КТО, могут беспрепятственно проникать в жилые помещения или на земельные участки граждан. Введение режима КТО также означает отключение сотовой связи, отслеживание телефонных разговоров и иной информацией, передаваемой по телекоммуникационным каналам, ограничение движения для пешеходов и автомобилей, усиление охраны общественного порядка, досмотр на въезде в регионы с этим режимом.

Проведение КТО в Брянской, Белгородской и Курской областях также подразумевает приостановку деятельности опасных производств и организаций, где используются взрывчатые, радиоактивные, химические и биологически опасные вещества. В последней из указанных областей в городе Курчатов расположена Курская АЭС (КуАЭС). Эта атомная электростанция находится в 40 км от Курска на берегу реки Сейм.