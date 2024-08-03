Нефтебаза, дом в Орле и 55 БПЛА в Ростове: ВСУ атаковали несколько регионов РФ

При этом, по его словам, жертв или пострадавших при нападении на Ростовскую область нет. Военные продолжают отражать воздушную атаку.

Позже стало известно, что после атаки украинских беспилотников в Каменском районе Ростовской области загорелись емкости с топливом.

«В результате атаки шесть БПЛА в 02:21 повреждения получили емкости с топливом с последующим возгоранием на территории базы №7», - сообщил в своем Telegram-канале глава администрации района Владимир Савин.