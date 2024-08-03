Нефтебаза, дом в Орле и 55 БПЛА в Ростове: ВСУ атаковали несколько регионов РФ

Ночью 3 августа над семью регионами России и Азовским морем ПВО уничтожили 75 украинских беспилотников. 

АТАКА НА РОСТОВ, ОРЕЛ И БЕЛГОРОД

Ночью 3 августа ВСУ атаковали Ростовскую область. Они выпустили по региону 55 беспилотников.

«В местах падения беспилотников ликвидацией последствий занимаются службы экстренного реагирования», - написал в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

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При этом, по его словам, жертв или пострадавших при нападении на Ростовскую область нет. Военные продолжают отражать воздушную атаку.

Позже стало известно, что после атаки украинских беспилотников в Каменском районе Ростовской области загорелись емкости с топливом.

«В результате атаки шесть БПЛА в 02:21 повреждения получили емкости с топливом с последующим возгоранием на территории базы №7», - сообщил в своем Telegram-канале глава администрации района Владимир Савин.

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Он отметил, что на месте происшествия продолжается тушение пожара. Для его ликвидации задействованы более 90 человек и 33 единицы техники. По словам Савина, пострадавших в результате ЧП нет.

До этого на севере Ростовской области были уничтожены еще три БПЛА.

Ночью 3 августа ВСУ также атаковали нефтебазу в Губкинском городском округе Белгородской области.

«В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание», - написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, в результате ЧП никто не пострадал.

Этой ночью обстрелам ВСУ подверглась и Орловская область. Там два беспилотника попали в жилой дом в микрорайоне Болховский под Орлом, в результате чего началось возгорание. Позже пожар удалось локализовать. Никто не пострадал.

«С 12 часов ночи Орловская область подверглась массированной атаке украинских БПЛА. Средствами РЭБ и силами ПВО уничтожено три БПЛА, два БПЛА попали в жилой дом», - написал в своем Telegram-канале губернатор Андрей Клычков.

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Всего, по данным Минобороны России, за прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и сбили 36 БПЛА ВСУ самолетного типа над Ростовской, восемь над Курской, девять над Белгородской, 17 над Орловской, два над Рязанской областями, а также по одному беспилотнику над Воронежской областью, Краснодарским краем и Азовским морем.

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

Накануне гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин рассказал в интервью ТАСС, что в России был создан FPV-дрон «Судного дня», способный контролировать радиационный фон и обеспечивать безопасность работы личного состава при ядерных ударах. По его словам, этот аппарат представляет из себя небольшой дрон с возможностью компактной укладки с наземным оборудованием. Он может осуществлять полет до 20 минут при активном маневрировании на дальности от 500 м до двух 2 км, а также функционировать в том числе из герметичной бронетехники и в движении.

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Специалист добавил, что в ЦКБР было разработано несколько вариантов применения дрона. Например, для проверки уровня заражения по маршруту движения колонн через территории, которые подверглись ядерному удару, а также для анализа очагов поражения после таких атак. При этом Кузякин выразил надежду, что это оборудование никогда не понадобится применять, так как ядерное оружие не будет использоваться в мире.

«Но мы считаем, что было бы преступлением не готовиться даже к самым худшим сценариям развития событий. Поэтому специалистами ЦКБР был разработан проект "Хруст", частью которого является дрон "Судного дня"», - отметил он.

До этого Холдинг «Росэлектроника», который входит в «Ростех», разработал мобильный антидроновый комплекс «Леший». Он служит для защиты военных и служебных авто от атаки беспилотников.

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По сообщениям пресс-службы организации, такой новый аппарат состоит из подавителя, который размещается на крыше машины и создает помехи. Это позволяет воссоздавать защитный купол.

«Это гарантирует подавление каналов управления беспилотниками, в том числе FPV-дронами. Радиус действия комплекса составляет не менее 250 м. Аппаратура эффективно работает в движении, но также может применяться стационарно», - объяснили в «Ростехе».

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Новый аппарат уже успешно протестировали в «Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина». Активация деятельности комплекса показала свою эффективность. Его уже поставляют заказчикам.

Ранее «Ростех» передал Минобороны партию «выносливых» пистолетов-пулеметов ПП-2000, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram/Гладков
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