Нефтебаза, дом в Орле и 55 БПЛА в Ростове: ВСУ атаковали несколько регионов РФ
Ночью 3 августа над семью регионами России и Азовским морем ПВО уничтожили 75 украинских беспилотников.
АТАКА НА РОСТОВ, ОРЕЛ И БЕЛГОРОД
Ночью 3 августа ВСУ атаковали Ростовскую область. Они выпустили по региону 55 беспилотников.
«В местах падения беспилотников ликвидацией последствий занимаются службы экстренного реагирования», - написал в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.
При этом, по его словам, жертв или пострадавших при нападении на Ростовскую область нет. Военные продолжают отражать воздушную атаку.
Позже стало известно, что после атаки украинских беспилотников в Каменском районе Ростовской области загорелись емкости с топливом.
«В результате атаки шесть БПЛА в 02:21 повреждения получили емкости с топливом с последующим возгоранием на территории базы №7», - сообщил в своем Telegram-канале глава администрации района Владимир Савин.
Он отметил, что на месте происшествия продолжается тушение пожара. Для его ликвидации задействованы более 90 человек и 33 единицы техники. По словам Савина, пострадавших в результате ЧП нет.
До этого на севере Ростовской области были уничтожены еще три БПЛА.
Ночью 3 августа ВСУ также атаковали нефтебазу в Губкинском городском округе Белгородской области.
«В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание», - написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате ЧП никто не пострадал.
Этой ночью обстрелам ВСУ подверглась и Орловская область. Там два беспилотника попали в жилой дом в микрорайоне Болховский под Орлом, в результате чего началось возгорание. Позже пожар удалось локализовать. Никто не пострадал.
«С 12 часов ночи Орловская область подверглась массированной атаке украинских БПЛА. Средствами РЭБ и силами ПВО уничтожено три БПЛА, два БПЛА попали в жилой дом», - написал в своем Telegram-канале губернатор Андрей Клычков.
Всего, по данным Минобороны России, за прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и сбили 36 БПЛА ВСУ самолетного типа над Ростовской, восемь над Курской, девять над Белгородской, 17 над Орловской, два над Рязанской областями, а также по одному беспилотнику над Воронежской областью, Краснодарским краем и Азовским морем.
НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ
Накануне гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин рассказал в интервью ТАСС, что в России был создан FPV-дрон «Судного дня», способный контролировать радиационный фон и обеспечивать безопасность работы личного состава при ядерных ударах. По его словам, этот аппарат представляет из себя небольшой дрон с возможностью компактной укладки с наземным оборудованием. Он может осуществлять полет до 20 минут при активном маневрировании на дальности от 500 м до двух 2 км, а также функционировать в том числе из герметичной бронетехники и в движении.
Специалист добавил, что в ЦКБР было разработано несколько вариантов применения дрона. Например, для проверки уровня заражения по маршруту движения колонн через территории, которые подверглись ядерному удару, а также для анализа очагов поражения после таких атак. При этом Кузякин выразил надежду, что это оборудование никогда не понадобится применять, так как ядерное оружие не будет использоваться в мире.
«Но мы считаем, что было бы преступлением не готовиться даже к самым худшим сценариям развития событий. Поэтому специалистами ЦКБР был разработан проект "Хруст", частью которого является дрон "Судного дня"», - отметил он.
До этого Холдинг «Росэлектроника», который входит в «Ростех», разработал мобильный антидроновый комплекс «Леший». Он служит для защиты военных и служебных авто от атаки беспилотников.
По сообщениям пресс-службы организации, такой новый аппарат состоит из подавителя, который размещается на крыше машины и создает помехи. Это позволяет воссоздавать защитный купол.
«Это гарантирует подавление каналов управления беспилотниками, в том числе FPV-дронами. Радиус действия комплекса составляет не менее 250 м. Аппаратура эффективно работает в движении, но также может применяться стационарно», - объяснили в «Ростехе».
Новый аппарат уже успешно протестировали в «Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина». Активация деятельности комплекса показала свою эффективность. Его уже поставляют заказчикам.
Ранее «Ростех» передал Минобороны партию «выносливых» пистолетов-пулеметов ПП-2000, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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