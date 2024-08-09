Суверенитет и репарации: Украина выдвинула новые условия после вторжения в Курскую область

«Победа – это наказание военных преступников... Победа – это новая структура безопасности в Европе, где Украина точно будет отыгрывать одну из ведущих ролей», – указал Ермак.

СНОВА НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ

Руководство Украины на данный момент не видит смысла в переговорах с Россией, подчеркнул Ермак.

«Мы четко понимаем, что никакого смысла в каких-либо переговорах вот таких прямых, во-первых, на сегодня не существует. А вообще мы не видим в этом результата, который нужен Украине», – сказал он.

Ермак также заявил, что украинское руководство не согласится на новые минские договоренности.

Подобная категоричная риторика украинских властей началась сразу после того, как ВСУ вторглись на территорию Курской области. До этого президент Украины Владимир Зеленский все чаще заявлял о необходимости переговоров с Россией.

В интервью британскому телевидению 21 июля он допустил возможность дипломатических контактов с представителями России, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на законодательный запрет на переговоры. Об этом же заявил и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в Китай.

Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда отмечал, что пока непонятно, что стоит за этими словами, и нужно подождать каких-либо конкретных действий.

Кроме того, Зеленский заявлял и даже настаивал на том, чтобы российская сторона присутствовала на втором «саммите мира» по Украине. Также он не исключал и территориальные уступки.