«Заставлял его петь»: Москвич рассказал подробности спасения военкора Поддубного

Мужчина рассказал, что по пути в курский город Суджу он заметил первые сгоревшие машины, а в этот момент по нему самому отрабатывал беспилотник. В какой-то момент Рыльский увидел сгоревшую машину Поддубного. Рядом с ним в этот момент был другой человек, оказывающий ему помощь. По словам Рыльского, Поддубный стоял «весь в крови» и повторял, что ничего не помнит.

Мужчина посадил военкора в машину, а второй человек ехать с ними отказался. По дороге Рыльский активно общался с журналистом, задавал ему вопросы и заставлял петь, чтобы тот не потерял сознание. В конце концов он передал Поддубного волонтерам. Сам Рыльский живет в Москве и приехал в Суджу, чтобы эвакуировать родителей.

Позднее военкора перевезли в НИИ скорой помощи имени Склифософского в Москве. По последним данным, его перевели в реанимацию ожогового отделения из шокового зала, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

