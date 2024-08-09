«Заставлял его петь»: Москвич рассказал подробности спасения военкора Поддубного
Москвич Николай Рыльский, который вывез раненного военкора ВГТРК Евгения Поддубного с места атаки в Курской области, рассказал, как нашел журналиста и как не давал ему потерять создание в машине. Его слова приводит RT.
Мужчина рассказал, что по пути в курский город Суджу он заметил первые сгоревшие машины, а в этот момент по нему самому отрабатывал беспилотник. В какой-то момент Рыльский увидел сгоревшую машину Поддубного. Рядом с ним в этот момент был другой человек, оказывающий ему помощь. По словам Рыльского, Поддубный стоял «весь в крови» и повторял, что ничего не помнит.
Мужчина посадил военкора в машину, а второй человек ехать с ними отказался. По дороге Рыльский активно общался с журналистом, задавал ему вопросы и заставлял петь, чтобы тот не потерял сознание. В конце концов он передал Поддубного волонтерам. Сам Рыльский живет в Москве и приехал в Суджу, чтобы эвакуировать родителей.
Позднее военкора перевезли в НИИ скорой помощи имени Склифософского в Москве. По последним данным, его перевели в реанимацию ожогового отделения из шокового зала, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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