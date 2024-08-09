«Росатом» уменьшит количество персонала Курской АЭС-2 из-за режима ЧС

В материале уточняется, что в связи с введением режима ЧС федерального уровня в Курской области принято решение временно уменьшить персонал на территории Курской АЭС-2.

При этом оставшиеся на стройплощадке рабочие ведут работы в соответствии с графиком, все системы энергоблоков работают штатно.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин в разговоре с НСН заявил, что безопасность Курской АЭС усиливают на фоне наступления украинских диверсантов на Курскую область.

