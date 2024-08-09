«Росатом» уменьшит количество персонала Курской АЭС-2 из-за режима ЧС
Количество персонала на площадке строительства Курской АЭС-2 временно сократят в связи с введением в регионе режима чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня. Об этом сообщили в Telegram-канале инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом".
В материале уточняется, что в связи с введением режима ЧС федерального уровня в Курской области принято решение временно уменьшить персонал на территории Курской АЭС-2.
При этом оставшиеся на стройплощадке рабочие ведут работы в соответствии с графиком, все системы энергоблоков работают штатно.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин в разговоре с НСН заявил, что безопасность Курской АЭС усиливают на фоне наступления украинских диверсантов на Курскую область.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru