Над территорией России сбили 32 беспилотника ВСУ
10 августа 202407:27
Тридцать два беспилотника самолетного типа нейтрализовали ночью 10 августа над территорией России, передает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку... дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 32 БПЛА», — говорится в сообщении.
Минобороны уточнило, что 26 дронов нейтрализовали над Курской областью, еще шесть — над Ярославской.
Накануне ПВО уничтожила 75 беспилотников ВСУ над семью регионами России и акваторией Черного моря.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru