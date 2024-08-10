Над территорией России сбили 32 беспилотника ВСУ

Тридцать два беспилотника самолетного типа нейтрализовали ночью 10 августа над территорией России, передает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку... дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 32 БПЛА», — говорится в сообщении.

Минобороны уточнило, что 26 дронов нейтрализовали над Курской областью, еще шесть — над Ярославской.

Накануне ПВО уничтожила 75 беспилотников ВСУ над семью регионами России и акваторией Черного моря.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:РегионыПВОБеспилотникиМинобороны

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