НОВЫЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ

4 августа российским военным удалось освободить населенный пункт Новоселовка Первая в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны России. Это село находится в 28 км от Донецка. По состоянию на май 2024 года в нем проживали 70 человек.

«Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Новоселовка Первая в ДНР», - говорится в опубликованном ведомством заявлении.

В Минобороны также рассказали о ликвидации склада ракетно-артиллерийского вооружения, о нанесении поражения по пяти бригадам ВСУ и отражении контратаки в районах населенных пунктов Воздвиженка, Дружба, Николаева, Розовка и Торецк в ДНР. В ведомстве отметили и улучшение позиций подразделений группировки «Восток».