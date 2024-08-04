Мобилизация, митинги и предсказания Кадырова: ВС РФ взяли под контроль село под Донецком
На Украине прошли забастовки против «круглосуточной» мобилизации. Рамзан Кадыров предсказывает скорое окончание СВО в пользу России.
В последнее время российским военным удалось взять под контроль ряд населенных пунктов в ДНР, ЛНР и в Харьковской области. Глава Чечни Рамзан Кадыров обещает окончание спецоперации в 2024 году, в которой, по его словам, должна победить Россия. Политик также говорит о нарастании недовольства в рядах ВСУ. Тем временем на Украине проходят митинги против мобилизации.
НОВЫЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ
4 августа российским военным удалось освободить населенный пункт Новоселовка Первая в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны России. Это село находится в 28 км от Донецка. По состоянию на май 2024 года в нем проживали 70 человек.
«Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Новоселовка Первая в ДНР», - говорится в опубликованном ведомством заявлении.
В Минобороны также рассказали о ликвидации склада ракетно-артиллерийского вооружения, о нанесении поражения по пяти бригадам ВСУ и отражении контратаки в районах населенных пунктов Воздвиженка, Дружба, Николаева, Розовка и Торецк в ДНР. В ведомстве отметили и улучшение позиций подразделений группировки «Восток».
По данным МО России, за минувшие сутки ВСУ потеряли до 365 человек из личного состава, два бронетранспортера, более 10 автомобилей, танк, комплекс контрбатарейной борьбы «Зоопарк», станцию РЭБ «Анклав-Н», а также противотанковую пушку «Рапира» и пять различных гаубиц.
В конце июля ВС России взяли под контроль населенные пункты Лозоватское и Ивано-Дарьевка в ДНР. В Красногоровке также проводились действия по освобождению территорий. Тогда же российские военные освободили населенные пункты Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области.
В последние дни представители Минобороны докладывали о взятии под контроль сел Прогресс и Евгеновка, Волчье и Ленинское. По словам командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, ВСУ потеряли первую линию укреплений в районе агломерации Славянск — Краматорск — Константиновка.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский назвал сложной ситуацию на северском и купянском направлениях. Он сообщил, что ожесточенные бои сейчас ведутся возле населенных пунктов Новогродовка, Покровск, Часов Яр и на некоторых других подконтрольных Киеву территориях ДНР и ЛНР, а также около Глубокого и Волчанска на харьковском направлении.
В свою очередь британский аналитик Александр Меркурис считает, что для ВСУ наступает «катастрофический момент». Обозреватель даже предположил, что в ближайшее время может произойти «финальная битва за Донбасс».
«Основные украинские укрепленные позиции начинают разрушаться. Украинское сопротивление ослабевает. Возможно, предстоят еще три или четыре месяца тяжелых боев в Донбассе, но после этого, когда будет взято больше деревень, там начнется последняя кульминационная битва», - сказал он в своем YouTube-канале.
Меркурис напомнил, что в последнее время в СМИ часто стала появляться информация о дезорганизованной обороне ВСУ и о нежелании украинских солдат вести интенсивные боевые действия.
На фоне усиления российский позиций в зоне боевых действий глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в интервью телеканалу «Россия-1» заявил, что в 2024 году Россия одержит победу в спецоперации на Украине.
«Победа 100% в этом году будет за нами, в этом нет сомнений», - сказал он.
Кадыров напомнил, что у ВСУ не осталось пехоты, а российские военнослужащие успешно продвигаются в зоне СВО.
МИТИНГИ ПРОТИВ МОБИЛИЗАЦИИ НА УКРАИНЕ
Глава Чечни также заявил о растущем недовольстве в рядах ВСУ.
«Рядовые бойцы, среди которых большое количество принудительно мобилизованных, все чаще идут наперекор начальству», - сказал Кадыров.
По его мнению, наличие иностранцев в рядах ВСУ указывает на нехватку живой силы украинских войск. Кадыров также напомнил, что на Бахмутском направлении значительное количество военных из Украины решаются на сдачу в плен, что также может говорить о росте недовольства в рядах ВСУ.
Между тем, накануне на Украине прошли митинги против мобилизации. Так, в городе Ковель на западе страны участники акции протеста выступили с требованием отпустить горожан, которые были задержаны сотрудниками военкомата.
Митинг прошел возле территориального центра комплектования. Собравшиеся требовали отпустить молодых парней, которых военкомы задержали на Шацком блокпосте. На опубликованных в Сети кадрах видны несколько десятков человек и полицейские, которые пытались оттеснить митингующих от здания военкомата. В мае на Украине изменили порядок вручения повесток, который теперь предполагает почти «круглосуточную» мобилизацию.
При этом Волынский областной военкомат, расположенный на западе Украины, обвинил российские спецслужбы в организации митинга местных жителей против мобилизации. По информации издания «Страна», представители учреждения сообщили, что после задержания троих мужчин, между сотрудниками военкомата и местными жителями начался конфликт, в поддерживании и направлении которого военкомат обвинил Россию.
Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире канала «Россия 24» заявил, что Украина будет вынуждена пойти на переговоры с РФ, у Киева нет сил и средств противостоять российским военным, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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