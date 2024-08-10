Алаудинов: Командование НАТО курирует операцию ВСУ под Курском

Как отметил генерал-майор, на всех направлениях фиксируют много иностранных бойцов, в том числе французов и поляков.

«Надо констатировать, что данная операция, она руководится командованием штабов непосредственно блока НАТО. Это вопрос однозначный, потому что украинцы сами такое... сделать вряд ли смогут», — рассказал Алаудинов.

По его словам, за несколько дней на курском направлении было уничтожено большое количество техники и «очень много» личного состава противника.

Ранее ВСУ зашли на территорию Курской области, обстановку в регионе на фоне атак украинской стороны признали чрезвычайной ситуацией федерального характера. По данным Минобороны, за время боев на этом направлении ВСУ потеряли до 945 военнослужащих.

