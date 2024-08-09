Мурашко заявил, что 12 пострадавших в Курской области находятся в тяжелом состоянии

На стационарном лечении находятся 55 пострадавших при обстрелах в Курской области, состояние 12 из них оценивается, как тяжелое, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

МЧС РФ: В Курскую область направлена дополнительная группа спасателей

Он также уточнил, что среди пострадавших в стационаре находится восемь детей. На данный момент еще 20 человек, включая двоих детей, проходят лечение амбулаторно.

Бои в Курской области идут с утра 6 августа, когда ВСУ прорвались через границу в Суджанском районе. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

По данным врио губернатора Алексея Смирнова от 6 августа, в окрестностях Суджи погибло как минимум четыре человека, включая двух медиков, которые погибли после атаки украинского дрона на машину скорой помощи, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУМинздравКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры