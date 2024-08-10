Российские военные уничтожили американский бронетранспортер MaxxPro
Вооруженные силы РФ уничтожили бронетранспортер MaxxPro производства США в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Минобороны.
Во время разведывательных мероприятий российские военнослужащие выявили американскую бронемашину MaxxPro, которую использовали украинские военные. Бойцы ВС РФ проанализировали полученные разведданные и приняли решение о точечном огневом воздействии по бронемашине.
«В результате точного удара, нанесенного оператором FPV-дрона, бронемашина MaxxPro ВСУ уничтожена», — подчеркнули в Минобороны.
Уничтожение цели подтверждено кадрами объективного контроля.
Ранее Минобороны сообщило, что с начала боевых действий на Курском направлении было уничтожено 102 единицы бронетехники противника, в том числе 12 танков, 17 бронетранспортеров, 67 боевых бронемашин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru