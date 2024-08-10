Российские военные уничтожили американский бронетранспортер MaxxPro

Вооруженные силы РФ уничтожили бронетранспортер MaxxPro производства США в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Минобороны.

Во время разведывательных мероприятий российские военнослужащие выявили американскую бронемашину MaxxPro, которую использовали украинские военные. Бойцы ВС РФ проанализировали полученные разведданные и приняли решение о точечном огневом воздействии по бронемашине.

«В результате точного удара, нанесенного оператором FPV-дрона, бронемашина MaxxPro ВСУ уничтожена», — подчеркнули в Минобороны.

Уничтожение цели подтверждено кадрами объективного контроля.

Ранее Минобороны сообщило, что с начала боевых действий на Курском направлении было уничтожено 102 единицы бронетехники противника, в том числе 12 танков, 17 бронетранспортеров, 67 боевых бронемашин.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ТехникаВооруженные Силы РФМинобороны

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