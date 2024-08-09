ВСУ за время боев на Курском направлении потеряли до 945 военнослужащих
Украинские войска за время боевых действий на Курском направлении потеряли более 900 военных. Об этом сообщило Минобороны России.
Как отметили в ведомстве, российские силы продолжают отражать попытку вторжения в Курскую область. Военные РФ наносят огневое поражение противнику в районах Дарьино, Гоголевки, Мелового, Никольского, на западе Суджи: на этой территории была поражена живая сила и техника ВСУ. Кроме того, в районе Южного ВС РФ уничтожили пять украинских бронетранспортеров Stryker, близ Мартыновки – колонну из танка, четырех бронетранспортеров, боевой бронированной машины «Козак».
По данным Минобороны, за последние сутки противник потерял свыше 280 военных и 27 единиц бронетехники. Всего в ходе боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 945 бойцов. Кроме того, противник лишился 102 единиц бронетехники, в том числе 12 танков, 17 БТР, 67 боевых бронемашин, двух самоходных огневых установок зенитного ракетного комплекса «Бук М1».
Между тем обстановку в Курской области признали чрезвычайной ситуацией федерального характера, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru