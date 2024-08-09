ВСУ за время боев на Курском направлении потеряли до 945 военнослужащих

Связь и мобильный интернет в Курской области доступны бесплатно

Обстановка в Курской области отнесена к ЧС федерального уровня реагирования

Путин подписал закон о ежемесячной прибавке к пенсии в размере 1200 рублей для пенсионеров от 80 лет

В Госдуме предложили сажать в тюрьму за дипфейки

Решить проблему возвращения туристов с южных курортов могут дополнительные составы и вагоны