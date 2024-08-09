ВСУ за время боев на Курском направлении потеряли до 945 военнослужащих

Украинские войска за время боевых действий на Курском направлении потеряли более 900 военных. Об этом сообщило Минобороны России.

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Как отметили в ведомстве, российские силы продолжают отражать попытку вторжения в Курскую область. Военные РФ наносят огневое поражение противнику в районах Дарьино, Гоголевки, Мелового, Никольского, на западе Суджи: на этой территории была поражена живая сила и техника ВСУ. Кроме того, в районе Южного ВС РФ уничтожили пять украинских бронетранспортеров Stryker, близ Мартыновки – колонну из танка, четырех бронетранспортеров, боевой бронированной машины «Козак».

По данным Минобороны, за последние сутки противник потерял свыше 280 военных и 27 единиц бронетехники. Всего в ходе боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 945 бойцов. Кроме того, противник лишился 102 единиц бронетехники, в том числе 12 танков, 17 БТР, 67 боевых бронемашин, двух самоходных огневых установок зенитного ракетного комплекса «Бук М1».

Между тем обстановку в Курской области признали чрезвычайной ситуацией федерального характера, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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