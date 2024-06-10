«Давят оборону»: ВС РФ наступают в Сумской области, расширяя санитарную зону

«Убежден, такой же финал ожидает и другие территории, которые временно находятся под гнетом», – сказал Кадыров.

Рыжевка граничит с Курской областью. Примерно в четырех километрах от села располагается курский поселок Теткино, который после начала спецоперации регулярно попадает под обстрелы. Весной Минобороны РФ сообщало об отражении попытки диверсантов Украины прорваться через границу в Теткино.

Население Рыжевки по состоянию на 2019 год оценивается в 857 человек. Председатель Белопольской общины Юрий Зарко в разговоре с украинскими СМИ не подтвердил взятие села российскими подразделениями. Он уверяет, что ВС РФ там нет. МО РФ информацию пока не комментировало.

РАСШИРЕНИЕ САНИТАРНОЙ ЗОНЫ

О взятии Рыжевки под контроль сообщил и военкор Юрий Котенок. В своем Telegram-канале 9 июня он отметил, что на третий год спецоперации Вооруженные силы РФ наконец-то начали создавать санитарную зону на границе России.

«Это село даже не приграничное, а самое что ни на есть рубежное. Т.е. стоит непосредственно на границе. По прямой, если смотреть на карту, то до российского поселка Теткино – около четырех километров», – сказал он.

В свою очередь Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» также сообщил о взятии Рыжевки под контроль. На канале опубликованы кадры нанесения минометных, артиллерийских, беспилотных и танковых ударов по ВСУ. В конце ролика показана табличка Рыжевских администрации и библиотеки в селе.

Президент России Владимир Путин в середине мая заявлял, что российская армия вынуждена создавать санитарную зону безопасности. Тогда он отмечал, что ВСУ продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород.