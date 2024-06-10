«Давят оборону»: ВС РФ наступают в Сумской области, расширяя санитарную зону
Глава Чечни Кадыров и военкоры сообщили о взятии села Рыжевка на границе с Курской областью. Это первый официально подтвержденный факт боев в Сумской области Украины. В свою очередь украинская сторона отрицает присутствие ВС РФ в селе.
Военнослужащие полка «Ахмат-Чечня» и других российских подразделений взяли под контроль село Рыжевка в Сумской области Украины. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что взятия села удалось достичь всего лишь за три дня «без определенных сложностей». По словам Кадырова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери в результате масштабных наступательных действий, украинской армии пришлось отступить.
Глава Чечни опубликовал видео с нанесением ударов по селу. В конце ролика видно российского военного с флагом РФ, отдельно показана вывеска с надписью «Рыжевский сельсовет».
«Убежден, такой же финал ожидает и другие территории, которые временно находятся под гнетом», – сказал Кадыров.
Рыжевка граничит с Курской областью. Примерно в четырех километрах от села располагается курский поселок Теткино, который после начала спецоперации регулярно попадает под обстрелы. Весной Минобороны РФ сообщало об отражении попытки диверсантов Украины прорваться через границу в Теткино.
Население Рыжевки по состоянию на 2019 год оценивается в 857 человек. Председатель Белопольской общины Юрий Зарко в разговоре с украинскими СМИ не подтвердил взятие села российскими подразделениями. Он уверяет, что ВС РФ там нет. МО РФ информацию пока не комментировало.
РАСШИРЕНИЕ САНИТАРНОЙ ЗОНЫ
О взятии Рыжевки под контроль сообщил и военкор Юрий Котенок. В своем Telegram-канале 9 июня он отметил, что на третий год спецоперации Вооруженные силы РФ наконец-то начали создавать санитарную зону на границе России.
«Это село даже не приграничное, а самое что ни на есть рубежное. Т.е. стоит непосредственно на границе. По прямой, если смотреть на карту, то до российского поселка Теткино – около четырех километров», – сказал он.
В свою очередь Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» также сообщил о взятии Рыжевки под контроль. На канале опубликованы кадры нанесения минометных, артиллерийских, беспилотных и танковых ударов по ВСУ. В конце ролика показана табличка Рыжевских администрации и библиотеки в селе.
Президент России Владимир Путин в середине мая заявлял, что российская армия вынуждена создавать санитарную зону безопасности. Тогда он отмечал, что ВСУ продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород.
ПРОДВИЖЕНИЕ ВС РФ В ДНР И ПОД ХАРЬКОВОМ
Между тем российская армия продолжает продвигаться в Донецкой народной республике. По данным Telegram-калана «WarGonzo» на 9 июня, ВС РФ с боями двигаются в районе Константиновки. Отмечается, что в Парасковиевке идет зачистка западных окраин, в Георгиевке также идет зачистка, однако ВСУ оказывают там серьезное сопротивление.
Кроме того, продолжаются городские бои в Красногоровке, на окраинах Карловки также идет продвижение российской армии.
«В районе Яснобродовки – без изменений, российские войска пытаются продавить украинскую оборону. ВС РФ продолжают с боями продвигаться в районе населенного от пункта Сокол», – говорится в сообщении.
По данным канала, на Харьковском фронте продолжаются ожесточенные бои в центральной части Волчанска и в районе населенного пункта Глубокое.
В свою очередь военный корреспондент Александр Сладков также сообщил в своем Telegram-канале об успехах ВС РФ на Донецком фронте. Говоря о Харьковском направлении, он отметил, что идут тяжелые бои. По его словам, украинское командование стягивает туда большие резервы.
«Если говорить об анализе Харьковского участка фронта, мне лично, не совсем понятно, мы «генерально наступаем» или «активно отвлекаем»? Если второй вариант – удалось. Идут тяжелые бои. Украинское командование стягивает туда большие резервы, называя эту свою оборону «битвой века». Мы все это никак не называем. Мы непредсказуемы, и это, наверное, неплохо. Был бы результат», – сказал Сладков.
Ранее Владимир Путин заявил, что российские войска с начала 2024 года взяли под контроль 47 населенных пунктов в зоне спецоперации на Украине. По его словам, под контроль было взято 880 квадратных километров территории. Он подчеркивал, что ВС РФ постепенно выдавливают ВСУ с территории Донбасса и прилегающих территорий.
Также президент отмечал скорость, с которой продвигается армия, однако указал, что еще важнее забота о жизни и здоровье солдат. В середине мая Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль пяти населенных пунктов в Харьковской области вблизи границы с РФ, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пушилин: Наемники из Грузии, Канады и США активно участвуют в боях на стороне ВСУ
- Умерла звезда греческой версии «Моей прекрасной няни» Деспина Стилианопулу
- Число вакансий в России с зарплатой выше 100 тысяч рублей весной выросло в 2,8 раза
- Над Брянской областью уничтожили три беспилотника ВСУ
- Курс евро опускался ниже 95 рублей впервые с 16 января
- В Крыму оценили ущерб от водной и энергетической блокад в 14 трлн рублей
- «Рособоронэкспорт» заключил контракты на поставку свыше 170 вертолетов
- СМИ: Финляндия передала Киеву новейшее вооружение
- СМИ: В ВСУ воруют топливо на всех уровнях
- Сотрудникам морга предлагали 1 млн рублей за голые фото Жанны Фриске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru