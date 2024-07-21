Финальная битва за Донбасс? ВС России почти полностью освободили Красногорловку
Западные обозреватели предполагают, что кульминация на Донбассе может наступить через три-четыре месяца, а пока военным предстоят тяжелые бои.
Российские военные почти полностью освободили очередной населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР), следует из информации, опубликованной Министерством обороны РФ. В связи с этим уже даже западные аналитики считают, что силы ВСУ на исходе, и в ближайшем будущем случится «финальная битва за Донбасс».
ОСВОБОЖДЕНИЕ КРАСНОГОРЛОВКИ
Накануне заместитель командира 5-й штурмовой отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки российских войск с позывным «Мамай» сообщил, что освобождение города Красногоровка в Донецкой области идет к завершению.
«Обстановка стабильная, но напряженная. Операция идет к завершению, город почти полностью освобожден, остаются считанные улицы, считанные дома», - опубликовало видеообращение «Мамая» Министерство обороны России.
По его словам, сложность завершения операции заключается в том, что в Красногорловке находится большое количество мирных жителей, которым ВСУ не предоставляют гуманитарные коридоры. Поэтому штурмовые действия подразделений ВС России требуют особой аккуратности для исключения возможного вреда мирному населению.
Военнослужащий с позывным «Мамай» также рассказал, что взятые в плен украинские солдаты сообщили, что их командование не давало приказа брать пленных из рядов ВС РФ, но приказывало расстреливать гражданских, оказывающих любое содействие российским подразделениям или ожидающих освобождения с российской стороны.
В начале июля британский эксперт Александр Меркурис в своем аккаунте на YouTube уже говорил, что украинские военные покидают позиции в Красногоровке в ДНР. По его словам, тогда у ВСУ были серьезные проблемы в секторе Авдеевка — Очеретино.
«Самые последние сообщения подтверждают, что украинцы постепенно уходят со всех оборонительных позиций в Красногоровке», - передает его слова RT.
Тогда же Меркурис предположил, что после отступления ВСУ из этого города у украинских войск может развалиться вся система обороны в этом районе.
ФИНАЛЬНАЯ БИТВА?
В связи со сложившейся ситуацией в этом районе Меркурис считает, что для ВСУ наступает «катастрофический момент». Обозреватель даже предположил, что в ближайшее время может произойти «финальная битва за Донбасс».
«Основные украинские укрепленные позиции начинают разрушаться. Украинское сопротивление ослабевает. Возможно, нам предстоят еще три или четыре месяца тяжелых боев в Донбассе, но после этого, когда будет взято больше деревень, там начнется последняя кульминационная битва», - рассказал он в своем YouTube-канале.
Меркурис подчеркнул, что в последнее время в СМИ часто стала появляться информация о крайне дезорганизованной обороне ВСУ и о нежелании украинских солдат вести интенсивные боевые действия, как раньше. В связи с этим, по его словам, ВСУ почти не могут сдерживать натиск со стороны российских войск.
Экс-начальник штаба – первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов также считает, что ВСУ не смогут пойти в наступление до конца этого года.
«Думаю, что решением Украины будет однозначно пойти на переговоры, другого пути не просматривается. Те силы и средства, которые они имеют, недостаточны для наступления до конца года, это все фарс. Тем более поставка боеприпасов идет не так, как хотелось бы. Они заявляют, что США не готовы поставлять им столько боеприпасов в настоящее время. Инициатива на нашей стороне. Желание проявить себя на каком-то участке фронта, показать, что у них есть достаточно сил – это лишь желание. Мы видим, что по всему фронту успех за нашими войсками. Наши постоянно продвигаются вперед, берут под контроль населенные пункты, много бойцов ВСУ сдаются в плен. Продвижение идет на всех направлениях», – рассказал он в интервью НСН.
9 июля советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВС России продолжают продвигаться к трассе между Угледаром и Констаниновкой в ДНР с целью лишить ВСУ возможности маневра и бесперебойного снабжения. Он рассказал, что на Угледарском направлении долгое время шли ожесточенные бои.
Между тем также в начале июля советник главы ДНР Ян Гагин сообщил РИА Новости, что при освобождении Торецка российские военные смогут подойти ближе к критичной для снабжения ВСУ трассе Покровск — Константиновка.
Ранее в МО России сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» также в начале июля освободили населенный пункт Новопокровское в ДНР, улучшив свое тактическое положение, передает RT.
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