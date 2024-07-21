Военнослужащий с позывным «Мамай» также рассказал, что взятые в плен украинские солдаты сообщили, что их командование не давало приказа брать пленных из рядов ВС РФ, но приказывало расстреливать гражданских, оказывающих любое содействие российским подразделениям или ожидающих освобождения с российской стороны.

В начале июля британский эксперт Александр Меркурис в своем аккаунте на YouTube уже говорил, что украинские военные покидают позиции в Красногоровке в ДНР. По его словам, тогда у ВСУ были серьезные проблемы в секторе Авдеевка — Очеретино.

«Самые последние сообщения подтверждают, что украинцы постепенно уходят со всех оборонительных позиций в Красногоровке», - передает его слова RT.

Тогда же Меркурис предположил, что после отступления ВСУ из этого города у украинских войск может развалиться вся система обороны в этом районе.