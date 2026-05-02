Блокада и ущерб: Трамп объявил о завершении войны с Ираном
При этом президент США заявил, что остался недоволен предложением ИРИ по урегулированию конфликта.
Накануне американский президент Дональд Трамп уведомил конгресс США о завершении войны с Ираном. Однако политик считает, что от Тегерана все еще исходит угроза для Вашингтона. Все это происходит на фоне того, что Трамп поручил своей команде подготовиться к длительной блокаде ИРИ.
ЗАВЕРШЕНИЕ КОНФЛИКТА
1 мая Белый дом уведомил конгресс США о завершении боевых действий с Ираном. Об этом сообщает ряд зарубежных СМИ.
«С 7 апреля между Соединенными Штатами и Ираном не происходило обмена огнем. Военные действия, начавшиеся 28 февраля, завершены», — говорится в письме президента США Дональда Трампа, которое процитировало издание «Politico».
Известно, что письмо было отправлено спикеру палаты представителей, республиканцу Майку Джонсону и сенатору от республиканцев Чаку Грассли, который временно исполняет обязанности председателя Сената.
Послание Трампа было отправлено 1 мая, в момент, когда военная кампания против ИРИ достигла 60-дневной отметки. Согласно принятой в 1973 году Резолюции, это крайний срок, в который, американский президент может использовать ВС за рубежом без санкции конгресса.
Издание «Politico» писало, что так Трамп попытался подавить спор о необходимости одобрения боевых действий законодателями. При этом, по данным источника, аргументация Белого дома не устроит демократов и некоторых республиканцев.
Кроме того, журнал «Time» писал, что представители Демократической партии в американском конгрессе рассматривают возможность подачи иска к Трампу, если президент продолжит военную кампанию после 1 мая. Согласно информации источника, обсуждения находятся на ранней стадии, и единства внутри партии по этому вопросу нет.
«УГРОЗА ИРАНА» И НЕДОВОЛЬСТВО ТРАМПА
Однако в своем послании к конгрессу Дональд Трамп «ясно дал понять», что военный конфликт может быть далек от завершения.
«Несмотря на успех операций Соединенных Штатов против иранского режима и продолжающиеся усилия по обеспечению прочного мира, угроза, исходящая от Ирана для США и наших вооруженных сил, остается значительной», - приводит слова американского лидера «Associated Press».
Кроме того, перед этим Трамп заявил, что остался недоволен предложением Ирана по урегулированию конфликта, которое было передано через Пакистан. По словам политика, ИРИ выдвигает требования, на которые США не готовы согласиться. При этом Трамп отметил, что Штаты продолжают взаимодействие с Пакистаном, который является главным посредником в переговорах США и Ирана.
Американский президент также пригрозил «навсегда положить конец» Ирану. Трамп заявил, что в переговорах США и ИРИ существует только два варианта: сделка или конец Ирана, передает RT. По словам Трампа, он не хотел бы использовать первый вариант из человеческих соображений. Однако политик не стал отвечать на вопрос журналистов о его действиях в случае, если сделка с Тегераном не состоится.
РАСХОДЫ США НА ВОЙНУ
Между тем, накануне в Иране назвали сумму, в которую обошлась США операция против республики. По словам главы МИД ИРИ Аббаса Арагчи, речь идет минимум о $100 млрд, пишет RT. Хотя до этого исполняющий обязанности заместителя Пентагона по финансам Джулс Херст заявил, что Вашингтон, по предварительным оценкам, израсходовал на военную операцию против Ирана примерно $25 млрд.
«Пентагон лжет. Авантюра Нетаньяху (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху – прим. НСН) уже обернулась для Америки прямым ущербом в $100 млрд, что в четыре раза больше заявленного. Косвенные издержки для налогоплательщиков США гораздо выше. Каждому американскому домохозяйству оплата счетов обходится в $500 в месяц, и эта сумма стремительно растет», - написал Арагчи на своей странице в одной из соцсетей.
БЛОКАДА ИРАНА
До этого Дональд Трамп поручил своей команде подготовиться к длительной блокаде Ирана. По данным «The Wall Street Journal», президент США решил продолжить оказывать давление на республику через экономику, препятствуя экспорту нефти и блокируя порты страны.
Генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в беседе с НСН объяснил, что блокада Ормузского пролива со стороны США будет негативно влиять на экономику, общественные настроения и уровень жизни Ирана, но у ИРИ есть и другие коммуникации для поддержания экспорта и импорта.
«Блокада Ормузского пролива не позволяет экспортировать нефть и импортировать многие вещи, которые необходимы для народного хозяйства, продовольственного обеспечения и так далее. Потом страна на мировые рынки отправляет не только нефть, но и очень много продукции, которую производят иранские заводы. Но коммуникации, связанные с Персидским заливом, с южными и западными портами Ирана, это примерно 35-40%. У Ирана еще есть запас, чтобы обеспечить себя за счет других коммуникаций, если учитывать морские границы, то Иран граничит с пятнадцатью странами мира. Есть много возможностей задействовать, например, северные порты, железные дороги: через Пакистан, Индию, Китай и так далее, использовать возможности Каспийского моря, ускорить процесс международного транспортного коридора "Север-Юг", этот коридор на 95% уже готов. Поэтому осложнения будут для Ирана, но это не так критично, чтобы люди на улицу выходили и требовали каких-то решений из-за невыносимости этого состояния. По большому счету, это вызывает обратную реакцию», - отметил он.
Однако, по словам Сафарова, другим странам Персидского залива — союзникам Вашингтона — придется намного сложнее.
«Монархии Персидского залива практически напрямую зависят от этой артерии же, и они более уязвимы, чем Иран. Эта блокада в разы больше угрожает стабильности монархиям Персидского залива — там уже на уровне выживания речь идет. Американцы, стараясь навредить Ирану, в пять-десять раз больше могут нанести непоправимый ущерб своим партнерам по Персидскому заливу, где сосредоточены основные американские базы. Поэтому это долго продолжаться не может, максимум через две недели мы станем свидетелями переговорного процесса», - добавил гендиректор центра.
Ранее эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнул, что в Иране не наблюдается раскола, напротив, на фоне военного конфликта в стране усилилось агрессивное ядро КСИР, готовое драться до конца.
