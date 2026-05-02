Блокада и ущерб: Трамп объявил о завершении войны с Ираном

Послание Трампа было отправлено 1 мая, в момент, когда военная кампания против ИРИ достигла 60-дневной отметки. Согласно принятой в 1973 году Резолюции, это крайний срок, в который, американский президент может использовать ВС за рубежом без санкции конгресса.

Издание «Politico» писало, что так Трамп попытался подавить спор о необходимости одобрения боевых действий законодателями. При этом, по данным источника, аргументация Белого дома не устроит демократов и некоторых республиканцев.

Кроме того, журнал «Time» писал, что представители Демократической партии в американском конгрессе рассматривают возможность подачи иска к Трампу, если президент продолжит военную кампанию после 1 мая. Согласно информации источника, обсуждения находятся на ранней стадии, и единства внутри партии по этому вопросу нет.