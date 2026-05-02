В МИД РФ выдвинули НАТО условие для урегулирования конфликта на Украине
Для надежного урегулирования конфликта на Украине нужно, чтобы все страны-члены НАТО отказались от стремления нанести стратегическое поражение России и ущемить интересы Москвы. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, глава российской делегации на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Андрей Белоусов.
Он также напомнил об интенсивной ремилитаризация Европы, в том числе в пользу обеспечения Киева вооружениями, пишет РИА Новости. Кроме того, Белоусов заметил, что расширение альянса и его продвижение к российским границам является ползучей геополитической агрессией.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил о начале артиллерийских учений Northern Strike 26 Финляндии неподалеку от границ России.
- Объем неплатежей в экономике РФ превысил 8 трлн рублей
- Володин: За полгода интерес европейцев к переезду в РФ вырос в 1,5 раза
- МЧС: На отдельных территориях РФ могут запретить готовить шашлыки
- В Дубае отменили минимальный порог инвестиций для получения ВНЖ
- «Стереть с лица Земли»: Чем ответит РФ на блокаду Калининграда
- Над Курской областью сбили 79 украинских БПЛА
- Захарова: Финансирование терроризма стало традицией в Европе
- В Госдуме предложили дать учителям право на досрочную пенсию
- Трамп пригрозил захватом Кубы