В МИД РФ выдвинули НАТО условие для урегулирования конфликта на Украине

Для надежного урегулирования конфликта на Украине нужно, чтобы все страны-члены НАТО отказались от стремления нанести стратегическое поражение России и ущемить интересы Москвы. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, глава российской делегации на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Андрей Белоусов.

Он также напомнил об интенсивной ремилитаризация Европы, в том числе в пользу обеспечения Киева вооружениями, пишет РИА Новости. Кроме того, Белоусов заметил, что расширение альянса и его продвижение к российским границам является ползучей геополитической агрессией.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил о начале артиллерийских учений Northern Strike 26 Финляндии неподалеку от границ России.

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
