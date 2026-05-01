В МИД Ирана заявили, что операция против страны обошлась США в $100 млрд
США израсходовали на удары по Ирану около $100 млрд. Об этом сообщил глава иранского МИД Аббас Арагчи в соцсети Х.
Ранее исполняющий обязанности заместителя Пентагона по финансам Джулс Херст заявил, что Вашингтон, по предварительным оценкам, израсходовал на военную операцию против Ирана почти $25 млрд.
Как отметил Арагчи, американское военное ведомство «лжет».
«Авантюра [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху уже обошлась Америке в $100 млрд, что в четыре раза больше заявленной суммы», - указал министр.
По словам главы МИД Ирана, косвенные издержки для налогоплательщиков в США намного выше, счет для каждой семьи страны составляет $500 в месяц и быстро растет.
- В Париже «Бессмертный полк» пройдет 8 мая
- В МИД Ирана заявили, что операция против страны обошлась США в $100 млрд
- Эксперт перечислил преимущества размещения инфраструктуры связи при строительстве
- Армия Россия освободила Покаляное
- Парламент Азербайджана приостановил сотрудничество с ЕП по всем направлениям
- Президент Эстонии заявил, что сейчас с Путиным «не о чем говорить»
- В центре Лондона появилась статуя авторства Бэнкси
- Песков: Путин решит вопрос о сроке работы Меликова на посту главы Дагестана
- «Репутационные санкции»: Что грозит Друзю за использование элементов «ЧГК»
- Володин: В мае расширят меры поддержки многодетных и участников СВО