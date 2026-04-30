Поражение Украины или перемирие: О чем договорились Путин и Трамп
Путин заявил Трампу о готовности объявить перемирие ко Дню Победы, а Трамп заявил, что Украина уже потерпела военное поражение, перепутав ее с Ираном.
Вечером 29 апреля состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. О деталях сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Отмечается, что разговор был инициирован российской стороной, главы государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и конфликт на Украине, а беседа продлилась более полутора часов. До этого Путин и Трамп общались по телефону 9 марта 2026 г.
УКРАИНА ТОРМОЗИТ
Американский лидер в очередной раз выразил готовность «всячески содействовать» скорейшему завершению конфликта на Украине, он пообещал продолжить контакты с Москвой и Киевом на уровне доверенных лиц главы Белого дома. Также Трамп подчеркнул, что верит в приближение сделки по данному вопросу.
Российский лидер кратко охарактеризовал ситуацию на линии боевого соприкосновения, указав на стратегическую инициативу России. Более того, он упомянул, что с 2025 года Россия передала Украине более 20 тысяч тел погибших, Украина же передала чуть более 500. В разговоре Путин и Трамп сошлись во мнении о том, что Киев избрал стратегию затягивания конфликта, добавил Ушаков.
Лидеры двух государств сошлись на том, что украинский лидер Владимир Зеленский в этом вопросе «подстрекается» европейцами.
Также Путин добавил, что Украина использует террористические методы, атакуя сугубо гражданские объекты на территории РФ. Глава государства еще раз подчеркнул, что Россия достигнет всех целей спецоперации, но Москва «предпочла бы переговорный процесс». Для этого, подчеркнул Путин, Зеленский должен дать ответ на предложения, которые озвучивались неоднократно.
ЕЩЕ ОДНО ПЕРЕМИРИЕ
Трамп положительно оценил пасхальное перемирие, которое было объявлено Россией на великий праздник. Владимир Путин в ответ на это заметил, что Москва готова объявить перемирие и на 9 Мая. Ушаков подчеркнул, что Трамп поддержал эту инициативу, назвав праздник «общей Победой над нацизмом во Второй мировой войне».
Напомним, что Россия объявляла временное прекращение огня и в прошлом году на 80-летие Победы – с 7 по 10 мая.
В этом году перемирие было установлено на период Пасхи – с 11 по 12 апреля. Позднее стало известно, что более 6,5 тысячи нарушений режима пасхального перемирия было допущено со стороны ВСУ. Об этом заявили в Минобороны России.
«Украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей», - подчеркнули в оборонном ведомстве.
ИРАН И ПОСРЕДНИКИ
В свою очередь Путин также поддержал Трампа в режиме прекращения огня в конфликте вокруг Ирана. Российский президент подчеркнул, что Москва выступает за прекращение эскалации конфликта и готова оказывать содействие в поиске дипломатического решения. Путин отметил, что силовые акции ведут к международным проблемам, затрагивая все страны.
Ушаков также рассказал, что Москва уже сделала ряд предложений, которые могли ли помочь урегулировать разногласия вокруг иранской ядерной программы. Об этом Путин также напомнил в разговоре с Трампом.
Напомним, что Путин 27 апреля в Санкт-Петербурге проводил переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, который впервые приехал в Россию после начала конфликта на Ближнем Востоке.
Визит главы МИД Ирана в Россию может быть связан с желанием Тегерана сделать Москву посредником в урегулировании военного конфликта с США, заявил в интервью НСН преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.
«Наверняка он будет обсуждать в Москве вопрос: что делать? Потому что Ирану надо прекращать войну на понятных условиях, но пока не получается. Вполне возможно, что им видится Москва в качестве посредника в этом вопросе. С одной стороны, я сомневаюсь, что визит Аракчи как-то повлияет на Трампа. С другой стороны, вполне возможно, что Иран сможет сформулировать через Россию в качестве ретранслятора какие-то вопросы, которые он не может сформулировать через тот же Пакистан. Диверсификация путей возможной договоренности всегда полезна», - пояснил эксперт.
При этом Чупрыгин считает, что мир между Ираном и США сейчас невозможен.
ТРАМП И ОГОВОРКА
После разговора с Путиным Трамп раскрыл некоторые детали обсуждения, но был краток. Во-первых, он традиционно назвал беседу «хорошей».
«У нас был хороший разговор, я давно его знаю», – сказал он про Путина.
Во-вторых, он уверенно заявил, что Путин готов к сделке по Украине, он положительно оценил этот момент.
По его словам, ранее российский лидер был готов к сделке, но «некоторые люди» помешали этому. Он также заявил, что предложил Путину «небольшое прекращение огня», не уточнив, идет ли речь о перемирии на 9 мая.
Тему Ирана Трамп также затронул. Он сообщил журналистам, что Путин предложил ему вариант урегулирования иранского ядерного вопроса, но глава Белого дома отказался.
«Я сказал, что предпочел бы, чтобы вы были вовлечены в завершение конфликта на Украине», – сказал Трамп.
При этом Трамп сам «перепутал» Украину и Иран, отвечая на вопрос, какой из конфликтов закончится раньше.
Трамп заявил, что «Украина с военной точки зрения потерпела поражение. Каждый из 159 кораблей ее флота сейчас находится под водой». При этом позднее военные эксперты указали на оговорку президента, так как такого количества кораблей у Украины не было, значит, речь шла об Иране.
Так или иначе, американский лидер подчеркнул, что Путин сам не заинтересован в том, чтобы у Ирана было ядерное оружие.
Также главы государств обсудили экономические отношения двух стран. По словам Ушакова, целый ряд масштабных инициатив в экономике уже конкретно обсуждается между представителями государств.
Путин и Трамп договорились и дальше поддерживать контакты, включая личный формат и переговоры на уровне доверенных лиц. Российский президент выразил слова поддержки Трампу в связи с недавним покушением, а также передал поздравления с днем рождения первой леди США Мелании Трамп.
