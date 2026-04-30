Российский лидер кратко охарактеризовал ситуацию на линии боевого соприкосновения, указав на стратегическую инициативу России. Более того, он упомянул, что с 2025 года Россия передала Украине более 20 тысяч тел погибших, Украина же передала чуть более 500. В разговоре Путин и Трамп сошлись во мнении о том, что Киев избрал стратегию затягивания конфликта, добавил Ушаков.

Лидеры двух государств сошлись на том, что украинский лидер Владимир Зеленский в этом вопросе «подстрекается» европейцами.

Также Путин добавил, что Украина использует террористические методы, атакуя сугубо гражданские объекты на территории РФ. Глава государства еще раз подчеркнул, что Россия достигнет всех целей спецоперации, но Москва «предпочла бы переговорный процесс». Для этого, подчеркнул Путин, Зеленский должен дать ответ на предложения, которые озвучивались неоднократно.

ЕЩЕ ОДНО ПЕРЕМИРИЕ

Трамп положительно оценил пасхальное перемирие, которое было объявлено Россией на великий праздник. Владимир Путин в ответ на это заметил, что Москва готова объявить перемирие и на 9 Мая. Ушаков подчеркнул, что Трамп поддержал эту инициативу, назвав праздник «общей Победой над нацизмом во Второй мировой войне».

Напомним, что Россия объявляла временное прекращение огня и в прошлом году на 80-летие Победы – с 7 по 10 мая.

В этом году перемирие было установлено на период Пасхи – с 11 по 12 апреля. Позднее стало известно, что более 6,5 тысячи нарушений режима пасхального перемирия было допущено со стороны ВСУ. Об этом заявили в Минобороны России.

«Украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей», - подчеркнули в оборонном ведомстве.

ИРАН И ПОСРЕДНИКИ

В свою очередь Путин также поддержал Трампа в режиме прекращения огня в конфликте вокруг Ирана. Российский президент подчеркнул, что Москва выступает за прекращение эскалации конфликта и готова оказывать содействие в поиске дипломатического решения. Путин отметил, что силовые акции ведут к международным проблемам, затрагивая все страны.

Ушаков также рассказал, что Москва уже сделала ряд предложений, которые могли ли помочь урегулировать разногласия вокруг иранской ядерной программы. Об этом Путин также напомнил в разговоре с Трампом.