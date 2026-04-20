Теряют десятки миллиардов: Что ОАЭ потребуют от США за ущерб в войне
Игорь Юшков раскрыл НСН, что ущерб Эмиратов от войны США с Ираном уже измеряется десятками миллиардов долларов и эта цифра будет расти.
Возможный отказ ОАЭ от расчетов в долларах – серьезная точка давления на Дональда Трампа, так как Штаты нарушили давнюю договоренность об обеспечении безопасности, и теперь Эмиратам нанесен серьезный ущерб. Об этом НСН рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
ОАЭ начали переговоры с США о финансовой поддержке на случай, если война с Ираном затянет страну в еще более глубокий кризис, пишет The Wall Street Journal. Издание уточняет, что военная операция США нанесла серьезный удар по нефтегазовой инфраструктуре ОАЭ. Представители Эмиратов также дали США понять, что дефицит долларов может вынудить их использовать в расчетах другие валюты, включая китайский юань, что несет скрытую угрозу глобальному доминированию доллара. Юшков раскрыл, насколько это существенная угроза для США.
«Доллар стал мировой резервной валютой именно за счет того, что США договорились с ближневосточными монархиями, что те будут продавать нефть только в долларах. Доллар – один из главных инструментов США финансового контроля мира. Ведь если все пользуются долларами, то можно применять санкции. А теперь эта система рушится. Но, тем не менее, ОАЭ, а до этого же еще и Саудовская Аравия, часть своей нефти стала продавать в юанях. И постепенно доля расчетов в долларах в мире снижается. Для Трампа это особенно болезненно, потому что он говорил, что при нем расчеты в долларах вернутся. Это инструмент давления на команду Трампа. Изначальное соглашение подразумевало, что они продают нефть в долларах, но за это США гарантируют ОАЭ безопасность. А Штаты наоборот спровоцировали конфликт, который привел к ударам по объектам ОАЭ. Так почему они должны выполнять свою часть договоренности?», - рассказал он.
При этом, по его словам, ОАЭ только предстоит оценить свой ущерб от войны США с Ираном, однако он уже оценивается десятками миллиардов долларов.
«Я думаю, что ущерб им еще предстоит оценить. Во-первых, это непосредственно ущерб инфраструктуре ОАЭ. Иран бил по нефтеперерабатывающим заводам, по портам, по самим объектам месторождений. Во-вторых, это то, сколько они недополучили денег из-за того, что их нефть не может полноценно выйти на мировой рынок. Но явно, что это все измеряется десятками миллиардов долларов. Может быть, это перейдет когда-то и в сотни миллиардов долларов», - подытожил он.
Ранее Тегеран потребовал от пяти арабских стран выплаты компенсаций за то, что они «выступили соучастницами Израиля и США в войне» против него. В частности, речь идет о Бахрейне, Иордании, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
