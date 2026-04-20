«Доллар стал мировой резервной валютой именно за счет того, что США договорились с ближневосточными монархиями, что те будут продавать нефть только в долларах. Доллар – один из главных инструментов США финансового контроля мира. Ведь если все пользуются долларами, то можно применять санкции. А теперь эта система рушится. Но, тем не менее, ОАЭ, а до этого же еще и Саудовская Аравия, часть своей нефти стала продавать в юанях. И постепенно доля расчетов в долларах в мире снижается. Для Трампа это особенно болезненно, потому что он говорил, что при нем расчеты в долларах вернутся. Это инструмент давления на команду Трампа. Изначальное соглашение подразумевало, что они продают нефть в долларах, но за это США гарантируют ОАЭ безопасность. А Штаты наоборот спровоцировали конфликт, который привел к ударам по объектам ОАЭ. Так почему они должны выполнять свою часть договоренности?», - рассказал он.

При этом, по его словам, ОАЭ только предстоит оценить свой ущерб от войны США с Ираном, однако он уже оценивается десятками миллиардов долларов.

«Я думаю, что ущерб им еще предстоит оценить. Во-первых, это непосредственно ущерб инфраструктуре ОАЭ. Иран бил по нефтеперерабатывающим заводам, по портам, по самим объектам месторождений. Во-вторых, это то, сколько они недополучили денег из-за того, что их нефть не может полноценно выйти на мировой рынок. Но явно, что это все измеряется десятками миллиардов долларов. Может быть, это перейдет когда-то и в сотни миллиардов долларов», - подытожил он.

Ранее Тегеран потребовал от пяти арабских стран выплаты компенсаций за то, что они «выступили соучастницами Израиля и США в войне» против него. В частности, речь идет о Бахрейне, Иордании, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

