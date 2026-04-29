СМИ: Трамп поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана
Президент США Дональд Трамп дал поручение советникам готовиться к длительной блокаде Ирана. Об этом сообщает Wall Street Journal.
«Он решил продолжать давление на экономику и экспорт нефти Ирана, препятствуя заходу судов в порты... и выходу оттуда», — указывает издание.
Глава Белого дома счел сохранение блокады менее рискованным вариантом, чем возобновление бомбардировок либо выход из конфликта.
Как отметила заместитель пресс-секретаря США Анна Келли в беседе с изданием, блокада якобы позволяет Соединенным Штатам обладать максимальным влиянием на иранские власти.
Ранее Трамп предупредил, что иранские нефтепроводы могут взорваться из-за морской блокады, пишет 360.ru.
