Трамп признал, что военные США при захвате судов ведут себя как пираты
Военные США при захвате танкеров с нефтью из Ирана ведут себя как пираты. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая в Уэст-Палм-Бич.
Политик высказался о захвате американскими силами двух иранских танкеров Majestic и Tifani, которые перевозили 3,8 млн баррелей нефти. Трамп заявил, что Соединенные Штаты захватили суда и забрали груз.
«Мы забрали нефть, это очень выгодный бизнес. Кто бы мог подумать - мы повели себя как пираты», - отметил глава Белого дома.
Трамп добавил, что США «не играют в игры».
Ранее американские военные захватили принадлежащее Тегерану судно, которое следовало из КНР в Оманский залив. В ответ на это военные Ирана нанесли удары по военным кораблям США.
Горячие новости
- Юрист Хаминский посоветовал хранить наличные в банковской ячейке
- Трамп признал, что военные США при захвате судов ведут себя как пираты
- В МИД заявили о планах НАТО изолировать Калининградскую область
- В Мексике в аварии погибли 11 человек
- Собянин: Сбиты два летевших на Москву БПЛА
- Рособрнадзор назвал самый короткий по времени проведения экзамен ЕГЭ
- В МИД назвали условия для урегулирования на Украине
- В Германии участники многотысячных демонстраций потребовали отставки Мерца
- Трамп пригрозил «навсегда положить конец» Ирану
- В Новосибирской области произошел пожар в ТЦ на площади 5 тысяч «квадратов»