Трамп признал, что военные США при захвате судов ведут себя как пираты

Военные США при захвате танкеров с нефтью из Ирана ведут себя как пираты. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая в Уэст-Палм-Бич.

Политик высказался о захвате американскими силами двух иранских танкеров Majestic и Tifani, которые перевозили 3,8 млн баррелей нефти. Трамп заявил, что Соединенные Штаты захватили суда и забрали груз.

«Мы забрали нефть, это очень выгодный бизнес. Кто бы мог подумать - мы повели себя как пираты», - отметил глава Белого дома.

Трамп добавил, что США «не играют в игры».

Ранее американские военные захватили принадлежащее Тегерану судно, которое следовало из КНР в Оманский залив. В ответ на это военные Ирана нанесли удары по военным кораблям США.

