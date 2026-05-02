Трамп пригрозил захватом Кубы

Президент США Дональд Трамп пригрозил Кубе захватом. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, Вашингтон направит к острову один из своих крупных кораблей, возможно, «самый большой в мире» авианосец «Авраам Линкольн».

«Он подойдет, остановится примерно в 100 ярдах от берега, и они скажут: "Большое спасибо, мы сдаемся"», - заявил глава Белого дома.

Ранее представители США и Кубы провели переговоры в Гаване. Одной из тем встречи стало устранение энергетической блокады республики.

