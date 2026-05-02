Трамп пригрозил захватом Кубы
2 мая 202609:16
Юлия Савченко
Президент США Дональд Трамп пригрозил Кубе захватом. Об этом пишет РИА Новости.
По словам политика, Вашингтон направит к острову один из своих крупных кораблей, возможно, «самый большой в мире» авианосец «Авраам Линкольн».
«Он подойдет, остановится примерно в 100 ярдах от берега, и они скажут: "Большое спасибо, мы сдаемся"», - заявил глава Белого дома.
Ранее представители США и Кубы провели переговоры в Гаване. Одной из тем встречи стало устранение энергетической блокады республики.
Горячие новости
- Трамп пригрозил захватом Кубы
- Блокада и ущерб: Трамп объявил о завершении войны с Ираном
- Финляндия начала артиллерийские учения у российских границ
- Над территорией России сбили 215 украинских беспилотников
- Трамп сообщил конгрессу о завершении боевых действий с Ираном
- Российские синхронистки выиграли произвольную программу на этапе Кубка мира
- Госдеп одобрил продажу Израилю десяти тысяч систем высокоточного оружия
- В Югре при пожаре погибла семья из семи человек
- Японская Taiyo Oil закупила российскую нефть с Сахалина
- Посол: Россия готова к диалогу с ФРГ по делу о «Северных потоках»