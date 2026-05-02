Трамп сообщил конгрессу о завершении боевых действий с Ираном

Президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о завершении боевых действий против Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо политика.

В послании отмечается, что 7 апреля глава Белого дома отдал приказ о двухнедельном прекращении огня, позднее этот режим был продлен.

«Начиная с 7 апреля... между вооруженными силами Соединенных Штатов и Ирана не было зафиксировано ни одного случая обмена огнем. Боевые действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, прекращены», - указал Трамп.

В письме президент отметил, что американское военное министерство продолжает «при необходимости и по мере целесообразности» корректировать силы в зоне ответственности в отдельных государствах для противодействия угрозам.

Ранее Трамп заявил, что в переговорах США и Ирана есть только два варианта - сделка или конец исламской республики.

