Трамп сообщил конгрессу о завершении боевых действий с Ираном
Президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о завершении боевых действий против Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо политика.
В послании отмечается, что 7 апреля глава Белого дома отдал приказ о двухнедельном прекращении огня, позднее этот режим был продлен.
«Начиная с 7 апреля... между вооруженными силами Соединенных Штатов и Ирана не было зафиксировано ни одного случая обмена огнем. Боевые действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, прекращены», - указал Трамп.
В письме президент отметил, что американское военное министерство продолжает «при необходимости и по мере целесообразности» корректировать силы в зоне ответственности в отдельных государствах для противодействия угрозам.
Ранее Трамп заявил, что в переговорах США и Ирана есть только два варианта - сделка или конец исламской республики.
Горячие новости
- Трамп пригрозил захватом Кубы
- Блокада и ущерб: Трамп объявил о завершении войны с Ираном
- Финляндия начала артиллерийские учения у российских границ
- Над территорией России сбили 215 украинских беспилотников
- Трамп сообщил конгрессу о завершении боевых действий с Ираном
- Российские синхронистки выиграли произвольную программу на этапе Кубка мира
- Госдеп одобрил продажу Израилю десяти тысяч систем высокоточного оружия
- В Югре при пожаре погибла семья из семи человек
- Японская Taiyo Oil закупила российскую нефть с Сахалина
- Посол: Россия готова к диалогу с ФРГ по делу о «Северных потоках»