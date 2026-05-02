Захарова: Финансирование терроризма стало традицией в Европе
Финансирование терроризма стало традицией в Европе, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом говорится в комментарии дипломата по случаю годовщины трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.
Как отметила Захарова, на Украине не заботятся о доведении до конца расследования ЧП, несмотря на соответствующие обещания. При этом ситуация никак не сказывается на финансовой и моральной помощи Киеву.
«Очевидно, что в современной Европе поощрение нацизма и финансирование терроризма стало традицией», - подчеркнула представитель МИД.
Ранее в постпредстве России при Евросоюзе заявляли, что после трагедии в Одессе, когда погибли 48 человек, ЕС закрыл глаза на убийство мирных жителей.
