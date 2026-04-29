Политолог назвал плату за Ормузский пролив ответом Ирана на давление

По его словам, введение платы за проход по проливу является ответом Тегерана на внешнее давление: санкции и попытки международной изоляции.

«Регион десятилетиями живет под санкциями, угрозой внешних атак и в перманентной военно-политической напряжённости, что неизбежно порождает асимметричные ответы», - отметил Эксперт.

Булавицкий добавил, что монетизация Ираном транзитного потока «формально не нарушает Конвенцию ООН по морскому праву». И чем дольше будет продолжаться давление США, тем активнее Тегеран будет пользоваться этим инструментом.

Ранее зампредседателя парламента Ирана Хамидреза Хаджи Бабаи заявил, что республика получила первые доходы от сборов за пересечение Ормузского пролива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

