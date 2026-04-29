Политолог назвал плату за Ормузский пролив ответом Ирана на давление
Ормузский пролив является одним из ключевых рычагов давления, которыми располагает Иран. Об этом «ФедералПресс» заявил политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.
По его словам, введение платы за проход по проливу является ответом Тегерана на внешнее давление: санкции и попытки международной изоляции.
«Регион десятилетиями живет под санкциями, угрозой внешних атак и в перманентной военно-политической напряжённости, что неизбежно порождает асимметричные ответы», - отметил Эксперт.
Булавицкий добавил, что монетизация Ираном транзитного потока «формально не нарушает Конвенцию ООН по морскому праву». И чем дольше будет продолжаться давление США, тем активнее Тегеран будет пользоваться этим инструментом.
Ранее зампредседателя парламента Ирана Хамидреза Хаджи Бабаи заявил, что республика получила первые доходы от сборов за пересечение Ормузского пролива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Россиянам назвали источник аллергенов в офисе
- Ушаков: Зарубежные гости приедут в Москву на парад Победы
- СМИ: Отключения мобильного интернета планируются в Москве на майские праздники
- Заложники квартир: Как парфюм, ремонт и вейпы провоцируют астму у питомцев
- Политолог назвал плату за Ормузский пролив ответом Ирана на давление
- Результата сразу не будет: Как понять, насколько полезен психолог для ребенка
- МИД призвал россиян оценивать риски перед поездками за границу
- Поведение и аппетит: Как выявить психические заболевания у детей на ранней стадии
- Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Такие дела» из-за пропаганды ЛГБТ
- Это не пытка: Как научить школьника не бояться экзаменов