В Госдуме предложили дать учителям право на досрочную пенсию

Учителям следует предоставить права на досрочную пенсию по выслуге лет и единовременную субсидию на жилье, считает депутат Госдумы Сергей Миронов. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

Как отметил парламентарий, необходимо распространять на педагогов льготы, которыми пользуются чиновники, включая досрочную пенсию и субсидию на жилье. Кроме того, учителя должны получать «адекватную» зарплату.

«Они пашут, они работают, а зарплата у них очень маленькая. Это несправедливо, и мы будем это менять», - подчеркнул Миронов.

Ранее депутат и его коллега Яна Лантратова предложили ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для учителей и врачей.

