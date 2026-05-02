В Госдуме предложили дать учителям право на досрочную пенсию
Учителям следует предоставить права на досрочную пенсию по выслуге лет и единовременную субсидию на жилье, считает депутат Госдумы Сергей Миронов. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.
Как отметил парламентарий, необходимо распространять на педагогов льготы, которыми пользуются чиновники, включая досрочную пенсию и субсидию на жилье. Кроме того, учителя должны получать «адекватную» зарплату.
«Они пашут, они работают, а зарплата у них очень маленькая. Это несправедливо, и мы будем это менять», - подчеркнул Миронов.
Ранее депутат и его коллега Яна Лантратова предложили ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для учителей и врачей.
Горячие новости
- Захарова: Финансирование терроризма стало традицией в Европе
- В Госдуме предложили дать учителям право на досрочную пенсию
- Трамп пригрозил захватом Кубы
- Блокада и ущерб: Трамп объявил о завершении войны с Ираном
- Финляндия начала артиллерийские учения у российских границ
- Над территорией России сбили 215 украинских беспилотников
- Трамп сообщил конгрессу о завершении боевых действий с Ираном
- Российские синхронистки выиграли произвольную программу на этапе Кубка мира
- Госдеп одобрил продажу Израилю десяти тысяч систем высокоточного оружия
- В Югре при пожаре погибла семья из семи человек