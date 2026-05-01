Трамп заявил, что недоволен последним предложением Ирана по атому
1 мая 202620:00
Алексей Филимонов
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что недоволен последним предложением Ирана в рамках сделки по атому.
«Меня оно не устраивает... Они просят того, с чем я не могу согласиться», - сказал президент США.
Он также добавил, что представители Вашингтона и Тегерана продолжают контакты, «в том числе в телефонном формате».
Ранее в западных СМИ появилась информация, что Трамп дал поручение советникам готовиться к длительной блокаде Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
