Трамп заявил, что недоволен последним предложением Ирана по атому

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что недоволен последним предложением Ирана в рамках сделки по атому.

«Меня оно не устраивает... Они просят того, с чем я не могу согласиться», - сказал президент США.

Он также добавил, что представители Вашингтона и Тегерана продолжают контакты, «в том числе в телефонном формате».

Ранее в западных СМИ появилась информация, что Трамп дал поручение советникам готовиться к длительной блокаде Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
