Над Курской областью сбили 79 украинских БПЛА
2 мая 202609:53
Юлия Савченко
Почти 80 украинских беспилотников нейтрализовали за прошедшие сутки над Курской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.
«Всего в период с 09:00 1 мая до 09:00 2 мая сбито 79 вражеских беспилотников различного типа», - написал губернатор в мессенджере «Макс».
Кроме того, Хинштейн отметил, что ВСУ 42 раза применили артиллерию по отселенным районам.
По словам губернатора, погибших или пострадавших после атак нет.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 2 мая над территорией России, в том числе Курской областью, ликвидировали 215 украинских дронов.
