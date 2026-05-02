Над Курской областью сбили 79 украинских БПЛА

Почти 80 украинских беспилотников нейтрализовали за прошедшие сутки над Курской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

«Всего в период с 09:00 1 мая до 09:00 2 мая сбито 79 вражеских беспилотников различного типа», - написал губернатор в мессенджере «Макс».

Кроме того, Хинштейн отметил, что ВСУ 42 раза применили артиллерию по отселенным районам.

По словам губернатора, погибших или пострадавших после атак нет.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 2 мая над территорией России, в том числе Курской областью, ликвидировали 215 украинских дронов.

