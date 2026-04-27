Лавров рассказал о позиции России по ситуации вокруг Ирана
Россия выступает за прекращение боевых действий вокруг Ирана и переход к переговорам о взаимоприемлемых договоренностях. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, эта позиция остается неизменной и ранее неоднократно озвучивалась президентом Владимиром Путиным в ходе контактов с лидерами Ирана, ОАЭ, США и Израиля. Лавров подчеркнул, что Москва настаивает на дипломатическом урегулировании конфликта.
Он также отметил, что встреча Путина с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, прошедшая в Санкт-Петербурге, была полезной для обсуждения ситуации.
США и Израиль начали наносить удары по Ирану 28 февраля, в результате чего, по имеющимся данным, погибли более 3000 человек. 8 апреля стороны объявили о перемирии, которое затем продлили, однако переговоры в Исламабаде завершились безрезультатно, передает «Радиоточка НСН».
