Лавров рассказал о позиции России по ситуации вокруг Ирана

Россия выступает за прекращение боевых действий вокруг Ирана и переход к переговорам о взаимоприемлемых договоренностях. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, эта позиция остается неизменной и ранее неоднократно озвучивалась президентом Владимиром Путиным в ходе контактов с лидерами Ирана, ОАЭ, США и Израиля. Лавров подчеркнул, что Москва настаивает на дипломатическом урегулировании конфликта.