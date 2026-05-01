Приведет ли выход ОАЭ из ОПЕК к новому конфликту на Ближнем Востоке

НОВЫЙ КОНФЛИКТ

Издание «Junge Welt» сообщило, что резкое обострение отношений между ОАЭ и Саудовской Аравией на фоне выхода с 1 мая 2026 года Абу-Даби из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) может перерасти в конфликт. Кроме того, отмечается, что, помимо противоречий в сфере нефтедобычи, сейчас между этими странами с новой силой разгорелся давний спор и во внешней политике, пишет RT.

«Из-за выхода ОАЭ из ОПЕК <…> повышается напряженность на Аравийском полуострове. Главная причина — <…> разногласия между ОАЭ и Саудовской Аравией. Абу-Даби хочет в будущем продавать больше нефти и считает себя слишком ограниченным квотами <…> ОПЕК, которые во многом определяет Эр-Рияд. Похоже, в Абу-Даби побеждают жесткие сторонники более тесного партнерства с Израилем и США, а в Эр-Рияде преобладает поиск <…> баланса с Ираном», - говорится в материале.