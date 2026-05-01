Приведет ли выход ОАЭ из ОПЕК к новому конфликту на Ближнем Востоке
С 1 мая Абу-Даби покидает организации ОПЕК и ОПЕК+.
Аналитики считают, что выход ОАЭ из Организации стран-экспортеров нефти может привести к новому конфликту на Ближнем Востоке. Абу-Даби с сегодняшнего дня покидает организации ОПЕК и ОПЕК+. При этом, некоторые аналитики уверены, что эта ситуация не повлияет на цены на нефть. Кроме того, часть специалистов считает, что решение ОАЭ служить интересам США.
НОВЫЙ КОНФЛИКТ
Издание «Junge Welt» сообщило, что резкое обострение отношений между ОАЭ и Саудовской Аравией на фоне выхода с 1 мая 2026 года Абу-Даби из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) может перерасти в конфликт. Кроме того, отмечается, что, помимо противоречий в сфере нефтедобычи, сейчас между этими странами с новой силой разгорелся давний спор и во внешней политике, пишет RT.
«Из-за выхода ОАЭ из ОПЕК <…> повышается напряженность на Аравийском полуострове. Главная причина — <…> разногласия между ОАЭ и Саудовской Аравией. Абу-Даби хочет в будущем продавать больше нефти и считает себя слишком ограниченным квотами <…> ОПЕК, которые во многом определяет Эр-Рияд. Похоже, в Абу-Даби побеждают жесткие сторонники более тесного партнерства с Израилем и США, а в Эр-Рияде преобладает поиск <…> баланса с Ираном», - говорится в материале.
«После выхода ОАЭ продолжат действовать ответственно, постепенно и взвешенно наращивая объемы производства в соответствии со спросом и рыночными условиями», - указано в сообщении эмиратского госинформагентства WAM.
Директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД страны Афра аль-Хамели объяснила, что это стратегическое решение, основанное на долгосрочном экономическом видении. При этом сообщалось, что ОПЕК не была осведомлена о намерениях страны, пишет RT.
В свою очередь глава эмиратского Министерства энергетики и инфраструктуры Сухейль аль-Мазруи заявил, что решение о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ было принято властями ОАЭ в том числе с фактическим закрытием Ормузского пролива. В интервью CNBC он подчеркнул, что действующие в мире ограничения и закрытие пролива «ограничивают поток сырой нефти и конечных продуктов из Персидского залива», передает RT. По словам политика, у ОАЭ есть «международные амбиции и инвестиции», а решение выйти за рамки ограничений принято с целью «обеспечить соответствие рыночным условиям в нужное время и в нужном темпе».
УРОВЕНЬ ДОБЫЧИ НЕФТИ
При этом РИА Новости писало, что страны ОПЕК+ в рамках постепенного отказа от добровольных ограничений после выхода ОАЭ из соглашения и из ОПЕК увеличивают максимально разрешенный уровень нефтедобычи на 82 тысячи баррелей в сутки. Согласно расчетам агентства, без учета этой страны максимальный рост добычи может составить 188 тысяч баррелей в сутки.
Однако страны, входящие в организацию, также придерживаются графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства. Например, в мае Казахстан должен был возместить 879 тысяч баррелей нефти в сутки сверхдобычи, а Оман — 16 тысяч.
В апреле Казахстану нужно было добывать на 789 тысяч баррелей в сутки ниже разрешенного уровня. Таким образом, участники могут увеличить производство только на 82 тысячи баррелей в сутки в текущем месяце.
Отмечается, что на встрече 3 мая страны обсудят планы по добыче нефти в июне. Накануне вице-премьер России Александр Новак подтвердил, что встреча состоится, несмотря на выход ОАЭ.
К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ВЫХОД ОАЭ ИЗ ОПЕК?
Между тем, эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН объяснил, что демарш ОАЭ не повлияет на цены на нефть. По его мнению, куда важнее, если покинуть ОПЕК захочет Саудовская Аравия.
«Если ОАЭ окончательно выходят из обеих организаций, это может привести к развалу и ОПЕК, и ОПЕК+. Однако в нынешних условиях это не приведет к глобальному увеличению предложения нефти на рынке. Ее просто некуда продавать. Они могут вывести на полную мощность нефтепровод, который идет в Оманский залив, но вывести все объемы не могут. ОАЭ добывают значительно меньше, чем им положено по квотам ОПЕК и ОПЕК+. Основной риск в том, если Саудовская Аравия прекратит соблюдать ограничения после открытия Ормузского пролива, то все остальные могут тоже отказаться. Тогда цены на нефть упадут, а решения организаций перестанут что-либо значить. Но это может произойти только после восстановления судоходства через Ормузский пролив», - рассказал он.
При этом советник по финансовым вопросам премьер-министра Ирака Мазхар Мохаммед Салех в интервью РИА Новости заявил, что, освободившись от ограничений в рамках ОПЕК и ОПЕК+, ОАЭ увеличат добычу нефти. По его словам, это грозит Ираку и другим государствам потерей доли на рынке.
«ОАЭ занимают третье место после Ирака по добыче нефти в ОПЕК. Они добывают от 3,3 до 3,5 млн баррелей и могут увеличить добычу до 4,5 млн баррелей. При этом они рассчитывают нарастить добычу нефти до 6 млн баррелей в сутки. Таким образом они создадут новую ситуацию в области конкуренции на рынке и, возможно, захватят новые рынки сбыта за счет Ирака или других стран», - отметил он, добавив, что такая политика может привести к обвалу цен на нефть, что заставит ОАЭ координировать свою политику с ОПЕК.
В свою очередь экс-министр нефти и газа в Правительстве национального единства Ливии Мухаммед Аун предположил, что выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ может служить интересам США. Он считает, что повышение Эмиратами объема добычи нефти может в краткосрочной перспективе оказать воздействие на рынок.
«Америка видит в ОПЕК монополию. В США против этой организации было подано несколько исков», - приводит слова Ауна РИА Новости.
К слову, выход ОАЭ из ОПЕК поддержал президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что считает такое решение прекрасным, напоминает RT.
«Это прекрасно… У них в ОПЕК есть определенные проблемы», - сказал американский лидер журналистам.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва с уважением относится к решению ОАЭ по поводу выхода из ОПЕК и ОПЕК+, при этом, по его словам, РФ не планирует выходить из ОПЕК+, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
