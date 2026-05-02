БЛОКАДА КАЛИНИНГРАДА

Посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов сообщил, что страны НАТО в ходе военных учений отрабатывают сценарии изоляции Калининградской области. Он напомнил, что после начала СВО НАТО и Евросоюз заметно активизировали попытки установления контроля над логистическими маршрутами в Балтийском регионе.

«(Они – прим. НСН) предприняли ряд шагов по ограничению транспортного сообщения с Калининградской областью и созданию условий для изоляции региона в случае дальнейшей эскалации напряженности в отношениях России и Запада», - приводит слова Булатова РИА Новости.