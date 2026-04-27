Визит главы МИД Ирана в Россию может быть связан с желанием Тегерана сделать Москву посредником в урегулировании военного конфликта с США, заявил в интервью НСН преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прилетит 27 апреля в Россию, где его примет президент РФ Владимир Путин. На этом фоне издание Axios сообщило, что Иран предложил США открыть Ормузский пролив и прекратить боевые действия, отложив ядерные переговоры на более поздний срок. Чупрыгин признался, что удивлен такому повороту событий.