Россия – посредник? Зачем глава МИД Ирана едет к Путину
Мир межу США и Ираном сегодня нереален, при этом Тегеран может попытаться донести через Россию до Трампа информацию, которую нельзя передать через Пакистан, сказал в эфире НСН Андрей Чупрыгин.
Визит главы МИД Ирана в Россию может быть связан с желанием Тегерана сделать Москву посредником в урегулировании военного конфликта с США, заявил в интервью НСН преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прилетит 27 апреля в Россию, где его примет президент РФ Владимир Путин. На этом фоне издание Axios сообщило, что Иран предложил США открыть Ормузский пролив и прекратить боевые действия, отложив ядерные переговоры на более поздний срок. Чупрыгин признался, что удивлен такому повороту событий.
«Это немножко неожиданно с точки зрения связи визита Аракчи в Москву с предложениями по Ормузскому проливу. Наверняка он будет обсуждать в Москве вопрос: что делать? Потому что Ирану надо прекращать войну на понятных условиях, но пока не получается. Вполне возможно, что им видится Москва в качестве посредника в этом вопросе. С одной стороны, я сомневаюсь, что визит Аракчи как-то повлияет на Трампа. С другой стороны, вполне возможно, что Иран сможет сформулировать через Россию в качестве ретранслятора какие-то вопросы, которые он не может сформулировать через тот же Пакистан. Диверсификация путей возможной договоренности всегда полезна», - пояснил эксперт.
При этом Чупрыгин считает, что мир между Ираном и США сейчас невозможен.
«Я не верю в то, что мир между США и Ираном сегодня реален. Я не наблюдаю никаких предпосылок к этому, поскольку слишком разные позиции двух сторон. Это усугубляется тем, что в Тегеране явно идет борьба за власть между КСИРом и противоположной группой, так называемыми «умеренными». Пока нет», - заключил собеседник НСН.
Президент США Дональд Трамп ранее отменил поездку своих спецпосланников в Пакистан для встречи с иранской стороной. После этого он заявил, что больше не будет отправлять представителей администрации в Пакистан на переговоры с Ираном, отмечает «Радиоточка НСН».
