В Дубае отменили минимальный порог инвестиций для получения ВНЖ

Власти Дубая отменили минимальный размер инвестиций в недвижимость для получения вида на жительство (ВНЖ). Об этом говорится в обновленных правилах Земельного департамента Дубая (DLD).

На цифровой платформе DLD Cube, где можно получить резидентство через инвестиции в недвижимость в эмирате, указано, что, будучи единственным собственником недвижимости в Дубае, человек может подать заявку на получение ВНЖ на два года без ограничений по минимальной стоимости объекта. До этого действовали определенные рамки. Известно, что порог стоимости жилья для получения ВНЖ в Дубае составлял 750 тысяч дирхамов ОАЭ ($204 тысячи).