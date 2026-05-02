В Дубае отменили минимальный порог инвестиций для получения ВНЖ
Власти Дубая отменили минимальный размер инвестиций в недвижимость для получения вида на жительство (ВНЖ). Об этом говорится в обновленных правилах Земельного департамента Дубая (DLD).
На цифровой платформе DLD Cube, где можно получить резидентство через инвестиции в недвижимость в эмирате, указано, что, будучи единственным собственником недвижимости в Дубае, человек может подать заявку на получение ВНЖ на два года без ограничений по минимальной стоимости объекта. До этого действовали определенные рамки. Известно, что порог стоимости жилья для получения ВНЖ в Дубае составлял 750 тысяч дирхамов ОАЭ ($204 тысячи).
Однако в ведомстве все же сохранили финансовые рамки для недвижимости с несколькими хозяевами. Так, лицам, обладающим имуществом совместно с другими, необходимо иметь долю стоимостью не менее 400 тысяч дирхамов ОАЭ ($109 тысяч), пишет РИА Новости.
Ранее вице‑президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в интервью НСН подчеркнул, что, учитывая стабилизацию обстановки, стоит пересмотреть рекомендации по запрету ввоза организованных туристов в ОАЭ, однако это должны делать специлаисты Минэкономразвития после оценки МИДа.
