В Дубае отменили минимальный порог инвестиций для получения ВНЖ

Власти Дубая отменили минимальный размер инвестиций в недвижимость для получения вида на жительство (ВНЖ). Об этом говорится в обновленных правилах Земельного департамента Дубая (DLD).

На цифровой платформе DLD Cube, где можно получить резидентство через инвестиции в недвижимость в эмирате, указано, что, будучи единственным собственником недвижимости в Дубае, человек может подать заявку на получение ВНЖ на два года без ограничений по минимальной стоимости объекта. До этого действовали определенные рамки. Известно, что порог стоимости жилья для получения ВНЖ в Дубае составлял 750 тысяч дирхамов ОАЭ ($204 тысячи).

Однако в ведомстве все же сохранили финансовые рамки для недвижимости с несколькими хозяевами. Так, лицам, обладающим имуществом совместно с другими, необходимо иметь долю стоимостью не менее 400 тысяч дирхамов ОАЭ ($109 тысяч), пишет РИА Новости.

Ранее вице‑президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в интервью НСН подчеркнул, что, учитывая стабилизацию обстановки, стоит пересмотреть рекомендации по запрету ввоза организованных туристов в ОАЭ, однако это должны делать специлаисты Минэкономразвития после оценки МИДа.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:НедвижимостьИнвестицииДубай

Горячие новости

Все новости

партнеры