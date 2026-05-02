Володин: За полгода интерес европейцев к переезду в РФ вырос в 1,5 раза

За последние полгода интерес европейцев к переезду в Россию вырос в 1,5 раза. Об этом в своем канале в «Максе» написал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Он напомнил, что на конец октября 2025 года было подано 2 тысячи 275 заявлений о выдаче разрешений на временное проживание. При этом сейчас, по словам политика, показатели составили примерно 3 тысячи 400 заявлений. По статистике МВД, около 78% иностранцев переезжают в РФ из Европы.

Кроме того, Володин уточнил, что Германия остается одним из лидеров по числу граждан, переезжающих в Россию. Он добавил, что каждый пятый житель ФРГ, согласно местным опросам, пребывает в «чемоданном настроении». Председатель ГД связал эту тенденцию с глубокими проблемами в экономике Германии и действиями канцлера страны Фридриха Мерца.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что комиссия кабмина России по законопроектной деятельности поддержала проект закона по увеличению пошлин для мигрантов.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
