Володин: За полгода интерес европейцев к переезду в РФ вырос в 1,5 раза
За последние полгода интерес европейцев к переезду в Россию вырос в 1,5 раза. Об этом в своем канале в «Максе» написал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Он напомнил, что на конец октября 2025 года было подано 2 тысячи 275 заявлений о выдаче разрешений на временное проживание. При этом сейчас, по словам политика, показатели составили примерно 3 тысячи 400 заявлений. По статистике МВД, около 78% иностранцев переезжают в РФ из Европы.
Кроме того, Володин уточнил, что Германия остается одним из лидеров по числу граждан, переезжающих в Россию. Он добавил, что каждый пятый житель ФРГ, согласно местным опросам, пребывает в «чемоданном настроении». Председатель ГД связал эту тенденцию с глубокими проблемами в экономике Германии и действиями канцлера страны Фридриха Мерца.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что комиссия кабмина России по законопроектной деятельности поддержала проект закона по увеличению пошлин для мигрантов.
Горячие новости
- В МИД РФ выдвинули НАТО условие для урегулирования конфликта на Украине
- МЧС: На отдельных территориях РФ могут запретить готовить шашлыки
- В Дубае отменили минимальный порог инвестиций для получения ВНЖ
- «Стереть с лица Земли»: Чем ответит РФ на блокаду Калининграда
- Над Курской областью сбили 79 украинских БПЛА
- Захарова: Финансирование терроризма стало традицией в Европе
- В Госдуме предложили дать учителям право на досрочную пенсию
- Трамп пригрозил захватом Кубы
- Блокада и ущерб: Трамп объявил о завершении войны с Ираном