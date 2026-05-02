МЧС: На отдельных территориях РФ могут запретить готовить шашлыки

В России местные власти на отдельных территориях в стране могут запретить разведение открытого огня, в том числе для приготовления шашлыков. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

В министерстве напомнили, что, согласно статье 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», органами госвласти или органами местного самоуправления при повышении пожарной опасности на соответствующих территориях могут устанавливаться доптребования пожарной безопасности, в том числе временный запрет на разведение открытого огня и использование мангалов.

В МЧС подчеркнули, что за правонарушение, предусмотренное ст. 20.4.КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»), для физических лиц предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей, пишет ТАСС.

Ранее врач общей практики и гастроэнтеролог Европейского медицинского центра Надежда Гуркова объяснила, что переедание и сочетание жирного мяса с алкоголем на майских праздниках могут привести к серьезным проблемам с пищеварением, включая острый панкреатит, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
