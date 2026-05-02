МЧС: На отдельных территориях РФ могут запретить готовить шашлыки
В России местные власти на отдельных территориях в стране могут запретить разведение открытого огня, в том числе для приготовления шашлыков. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС РФ.
В министерстве напомнили, что, согласно статье 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», органами госвласти или органами местного самоуправления при повышении пожарной опасности на соответствующих территориях могут устанавливаться доптребования пожарной безопасности, в том числе временный запрет на разведение открытого огня и использование мангалов.
В МЧС подчеркнули, что за правонарушение, предусмотренное ст. 20.4.КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»), для физических лиц предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей, пишет ТАСС.
Ранее врач общей практики и гастроэнтеролог Европейского медицинского центра Надежда Гуркова объяснила, что переедание и сочетание жирного мяса с алкоголем на майских праздниках могут привести к серьезным проблемам с пищеварением, включая острый панкреатит, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Объем неплатежей в экономике РФ превысил 8 трлн рублей
- Володин: За полгода интерес европейцев к переезду в РФ вырос в 1,5 раза
- В МИД РФ выдвинули НАТО условие для урегулирования конфликта на Украине
- МЧС: На отдельных территориях РФ могут запретить готовить шашлыки
- В Дубае отменили минимальный порог инвестиций для получения ВНЖ
- «Стереть с лица Земли»: Чем ответит РФ на блокаду Калининграда
- Над Курской областью сбили 79 украинских БПЛА
- Захарова: Финансирование терроризма стало традицией в Европе
- В Госдуме предложили дать учителям право на досрочную пенсию
- Трамп пригрозил захватом Кубы