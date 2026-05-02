Трамп пригрозил «навсегда положить конец» Ирану

Только два варианта - сделка или конец Ирана - есть в переговорах США и исламской республики. Об этом заявил журналистам американский президент Дональд Трамп.

Огонь по своим: Трамп бьет по союзникам, ослабляя Иран

«Хотим ли мы прийти и разнести их к чертям, навсегда положить им конец? Или мы хотим заключить сделку?» - цитирует РИА Новости главу Белого дома.

По словам Трампа, он не хотел бы использовать первый вариант из человеческих соображений.

При этом президент США не стал отвечать на вопрос о его действиях в случае, если сделка с Ираном не состоится.

Ранее Трамп заявил, что недоволен последним предложением Тегерана в рамках сделки по атому. По его словам, республика просит того, с чем политик не может согласиться.

ФОТО: AP / ТАСС
