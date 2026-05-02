Трамп пригрозил «навсегда положить конец» Ирану
Только два варианта - сделка или конец Ирана - есть в переговорах США и исламской республики. Об этом заявил журналистам американский президент Дональд Трамп.
«Хотим ли мы прийти и разнести их к чертям, навсегда положить им конец? Или мы хотим заключить сделку?» - цитирует РИА Новости главу Белого дома.
По словам Трампа, он не хотел бы использовать первый вариант из человеческих соображений.
При этом президент США не стал отвечать на вопрос о его действиях в случае, если сделка с Ираном не состоится.
Ранее Трамп заявил, что недоволен последним предложением Тегерана в рамках сделки по атому. По его словам, республика просит того, с чем политик не может согласиться.
