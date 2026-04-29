СМИ: США подготовили план ударов по Ирану на фоне тупика в переговорах

Центральное командование США разработало сценарий серии «коротких и мощных» ударов по иранским объектам, чтобы оказать давление на Тегеран на фоне тупика в переговорах по ядерной сделке. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, удары могут затронуть инфраструктуру и должны подтолкнуть иранское руководство к возвращению за стол переговоров и более гибкой позиции. При этом окончательное решение о реализации плана не принято.