СМИ: США подготовили план ударов по Ирану на фоне тупика в переговорах
Центральное командование США разработало сценарий серии «коротких и мощных» ударов по иранским объектам, чтобы оказать давление на Тегеран на фоне тупика в переговорах по ядерной сделке. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
По данным издания, удары могут затронуть инфраструктуру и должны подтолкнуть иранское руководство к возвращению за стол переговоров и более гибкой позиции. При этом окончательное решение о реализации плана не принято.
Источники утверждают, что президент США Дональд Трамп пока делает ставку на блокаду как основной инструмент давления, однако допускает применение военной силы, если Иран не пойдет на уступки. Ранее, по данным NBC, в Белом доме обсуждались различные варианты действий в районе Ормузского пролива.
Как отмечают СМИ, Вашингтон скептически оценивает предложения Тегерана по открытию пролива и готовит ответные инициативы. После обмена ударами в конце февраля и последующего перемирия 8 апреля переговоры сторон, в том числе в Исламабаде, не привели к результату, а США ввели блокаду иранских портов, передает «Радиоточка НСН».
