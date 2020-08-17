Близкое поражение. В Лукашенко перестают верить даже в России

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что президента Белоруссии Александра Лукашенко ждет поражение в столкновении представителями оппозиции. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале. Российский парламентарий заметил, что как только «проиграно поле информационное», за этим «неизбежно и неотвратимо» следует проигрыш политического поля и смена власти.

Он оказался одним из первых российских политиков, кто открыто заговорил о Лукашенко в контексте его поражения. Ранее сенаторы наперебой заявляли, что протесты в Белоруссии срежиссированы Западом, а участвующие в акциях протеста граждане – иностранцы или люди низкого социального статуса.

Однако накануне уже около 200 тысяч сторонников оппозиции вышли на улицы в знак протеста против Лукашенко около стелы «Минск — город-герой» в столице Белоруссии. Это самая масштабная акция за последнее время. Митинги прошли и в других городах Белоруссии - Витебске, Гродно, Борисове. Люди выходили с семьями, не совершали противоправных действий, даже убирали за собой мусор.

Это стало своеобразным ответом на прошедший также в воскресенье митинг сторонников Лукашенко, на который его участников привозили на автобусах из регионов. Сам президент республики оценил число своих сторонников на уровне 50 тысяч человек, журналисты писали о 400 присутствующих. Лукашенко на коленях поблагодарил собравшихся его поддержать в Минске и заявил, что «даже мертвый» не отдаст Белоруссию.