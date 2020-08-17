Близкое поражение. В Лукашенко перестают верить даже в России
Член Совета Федерации Алексей Пушков один из первых среди российского истеблишмента заявил, что Александр Лукашенко проиграет белорусской оппозиции.
Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что президента Белоруссии Александра Лукашенко ждет поражение в столкновении представителями оппозиции. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале. Российский парламентарий заметил, что как только «проиграно поле информационное», за этим «неизбежно и неотвратимо» следует проигрыш политического поля и смена власти.
Он оказался одним из первых российских политиков, кто открыто заговорил о Лукашенко в контексте его поражения. Ранее сенаторы наперебой заявляли, что протесты в Белоруссии срежиссированы Западом, а участвующие в акциях протеста граждане – иностранцы или люди низкого социального статуса.
Однако накануне уже около 200 тысяч сторонников оппозиции вышли на улицы в знак протеста против Лукашенко около стелы «Минск — город-герой» в столице Белоруссии. Это самая масштабная акция за последнее время. Митинги прошли и в других городах Белоруссии - Витебске, Гродно, Борисове. Люди выходили с семьями, не совершали противоправных действий, даже убирали за собой мусор.
Это стало своеобразным ответом на прошедший также в воскресенье митинг сторонников Лукашенко, на который его участников привозили на автобусах из регионов. Сам президент республики оценил число своих сторонников на уровне 50 тысяч человек, журналисты писали о 400 присутствующих. Лукашенко на коленях поблагодарил собравшихся его поддержать в Минске и заявил, что «даже мертвый» не отдаст Белоруссию.
Журналист и публицист Николай Сванидзе ранее заявлял, что Александр Лукашенко политически бесперспективен. «Когда он согласится с этим сам - в ближайшие дни или в ближайшие месяцы - неизвестно, возможны разные варианты. Но перспектив у него нет. Его мечта – передать власть сыну – уже не имеет, боюсь, шансов на реализацию», – прокомментировал он в эфире НСН.
На прошлой неделе в пятницу в Минске к зданию правительства страны пришли десятки тысяч рабочих крупных городских предприятий. Начало этому положили рабочие Минского тракторного завода, остановившие работу и выдвинувшие ряд политических требований, в том числе о признании итогов президентских выборов сфальсифицированными и об отставке действующей власти. К ним присоединились коллеги с других предприятий, а также учителя и медработники.
Силовики пообещали не задерживать протестующих, если они и дальше будут вести себя мирно. В оцеплении у Дома правительства стоят несколько десятков военнослужащих внутренних войск. При появлении на площади манифестантов они опустили щиты, а участники акции бросились к ним обниматься. Затем, правда, силовики несколько оттеснили людей от здания правительства, но, в отличие от предыдущих дней, без агрессии.
Актер театра и кино, музыкант Павел Майков в эфире НСН назвал происходящее в республике катастрофой.
«Когда женщины начинают участвовать в протестных акциях, когда они выходят на передовые с автоматами в руках, лопатами, это значит, что ситуация докатилась до некоего дна. И то, что барышни выходят на улицу в Белоруссии, говорит о том, что ситуация не просто критическая, а там катастрофа», – сказал он. Кроме того, Павел Майков предположил, что Александр Лукашенко спятил на старости лет.
Тем временем на прошедших выходных Лукашенко дважды общался с Владимиром Путиным по телефону. Как отметил белорусский уже не совсем лидер, он получил согласие президента России помочь Белоруссии обеспечить безопасность «по первому требованию». Что это означает, остается только предполагать. В понедельник утром в СМИ появилась информация, что военные машины без маркировки и номеров замечены на дорогах, ведущих из Санкт-Петербурга и Москвы…
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