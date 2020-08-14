Сванидзе: Лукашенко политически бесперспективен
Журналист и публицист Николай Сванидзе специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Путин объявил о регистрации российской вакцины от COVID-19
Президент России Владимир Путин объявил о регистрации российской вакцины от коронавируса. Она стала первой в мире.
Николай Сванидзе: «Дай бог, чтобы она действительно была удачной. Сейчас это очень похоже на авантюру и на пиар. Все одновременно разрабатывают вакцину от коронавируса, в том числе страны с большим опытом, с большим финансовым влиянием в фармакологии – Америка, Китай, Израиль, Германия, Япония. Но они продолжают исследование, а мы, не закончив все этапы, вбросили эту вакцину в страну и мир. Пусть это окажется правдой, но я очень боюсь, что это лишь желание быть первыми и не более того», – отметил в интервью НСН Николай Сванидзе.
Протесты в Белоруссии
На протяжении всей недели в Белоруссии не прекращались массовые протесты из-за результатов президентских выборов. Согласно официальным данным, Александр Лукашенко набрал чуть более 80 процентов голосов.
Николай Сванидзе: «Друзья, в Белоруссии революция. Это страшный сон нашей власти – оранжевая революция. Чем она закончится, неизвестно. Мой прогноз – Александр Григорьевич Лукашенко политически бесперспективен. А когда он согласится с этим сам в ближайшие дни или в ближайшие месяцы, возможны разные варианты. Но перспектив у него нет. Его мечта – передать власть сыну – уже не имеет, боюсь, шансов на реализацию», – прокомментировал он в эфире НСН.
У Ефремова случился инсульт
Актер Михаил Ефремов был госпитализирован, ему стало плохо в преддверии очередного слушания по делу о смертельном ДТП. Врачи диагностировали инсульт.
Николай Сванидзе: «Я желаю ему здоровья. Он пережил страшную трагедию, он убил человека. Судя по видео, все-таки это он, но посмотрим, что решит суд. В любом случае, это трагедия и для семьи убитого, для самого Ефремова и для его семьи. Он великолепный актер, и, повторюсь, с ним произошла страшная трагедия. Топтать его в этой ситуации, я считаю, не просто неблагородно, а подло», – сказал он в беседе с НСН.
В Москве школьных линеек в этом году не будет
В Москве школьных линеек в этом году не будет, однако учебный год начнется по расписанию. Также сообщается, что передвижение детей в учебных заведениях ограничат, но масочный режим вводить не будут. Регионы будут самостоятельно решать вопрос проведения торжеств ко Дню знаний.
Николай Сванидзе: «У меня сейчас внучка идет в школу. Как это будет? Я не представляю, чтобы в первых классах учились онлайн. Я профессор университета, я знаю, что студенты еще могут учиться дистанционно, но не маленькие дети», – подчеркнул он для НСН.
Собянин: ограничений из-за COVID-19 в сентябре не будет
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал слухами возвращение ограничений из-за коронавируса с 15 сентября.
Николай Сванидзе: «Даже если будет вторая волна коронавируса, я думаю, что наша страна не вернется к тем ограничениям, которые у нас были весной. Мы просто не выдержим экономически и социально. Это очень непопулярные меры, не всегда эффективные. Боюсь, что если и будет вторая волна, ее размеры нам частично скроют, а частично будут бороться. Но возврата к столь жестким ограничениям не будет. Думаю, что мэр Москвы не врет», – подытожил разговор с НСН Николай Сванидзе.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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