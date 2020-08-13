Майков: ощущение, что Лукашенко спятил

Павел Майков : «Я уже говорил о том, что нужно оставить Михаила в покое. То, что раздули вокруг его дела, с какой ненавистью это происходит в отношении актера, из-за этого у меня ощущение, что делается все, чтобы его убить, уничтожить, втоптать, раздавить как гниль. И я даже понимаю, кто это делает. Подозреваю, что ноги растут с Лубянки», – подытожил Павел Майков в эфире НСН.

