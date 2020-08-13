Майков: ощущение, что Лукашенко спятил
Актер театра и кино, музыкант Павел Майков специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
США призвали провести новые выборы в Белоруссии
Госсекретарь США Майк Помпео призвал провести новые президентские выборы в Белоруссии в присутствии международных наблюдателей.
Павел Майков : «Абсолютно согласен с Соединенными Штатами, потому что то, что происходит в Белоруссии, по моему мнению, какая-то клоунада, причем очень неумная. Такое ощущение, что на старости лет Александр Григорьевич спятил окончательно», – поделился с НСН своим мнением Павел Майков.
ЦИК опубликовал данные по итогам выборов в Минске
ЦИК опубликовал предварительные данные по итогам выборов в Минске. За Александра Лукашенко – более 64 процентов голосов, за Светлану Тихановскую – менее 15 процентов.
Павел Майков : «Мне кажется, это ложь. Потому как, наблюдая происходящее, если на улицы вышли лишь 15 процентов, то значит остальные 64 процента – это омоновцы. Видимо Лукашенко был любимым кандидатом представителей ОМОН, поэтому они его так рьяно и по-фашистски сейчас отстаивают», – отметил он в интервью НСН.
Женщины в Белоруссии второй день выстраивают «цепи солидарности»
В разных городах Белоруссии девушки второй день выстраиваются в «цепи солидарности» – в белой одежде и с цветами в руках – в поддержку пострадавших демонстрантов.
Павел Майков : «Когда женщины начинают участвовать в протестных акциях, когда они выходят на передовые с автоматами в руках, лопатами, это значит, что ситуация докатилось до некоего дна. И то, что барышни выходят на улицу в Белоруссии, говорит о том, что ситуация не просто критическая, а там катастрофа», – сказал он НСН.
В Бразилии начнут производить российскую вакцину от COVID-19
Власти Бразилии подписали соглашение о производстве первой в мире российской вакцины от коронавируса. Также Филиппины планируют начать клинические испытания российской вакцины.
Павел Майков : «К нам быстренько присоединились все наши товарищи – страны третьего, четвертого, пятого миров. Потому что нормальный человек поверить в то, что мы изобрели вакцину, не может. Как я слышал от умных людей – ученых, врачей, вирусологов – даже пять тысяч испытуемых мало, а тут тридцать человек и дочь Путина», – подчеркнул актер в беседе с НСН.
Стало известно о состоянии Ефремова после инсульта
Актер Михаил Ефремов остается в стабильном состоянии после инсульта в больнице, об этом сообщил его адвокат.
Павел Майков : «Я уже говорил о том, что нужно оставить Михаила в покое. То, что раздули вокруг его дела, с какой ненавистью это происходит в отношении актера, из-за этого у меня ощущение, что делается все, чтобы его убить, уничтожить, втоптать, раздавить как гниль. И я даже понимаю, кто это делает. Подозреваю, что ноги растут с Лубянки», – подытожил Павел Майков в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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