Лукашенко: никакой катастрофы

Силовики пообещали не задерживать протестующих, если они и дальше будут вести себя мирно. В оцеплении у Дома правительства стоят несколько десятков военнослужащих внутренних войск. При появлении на площади манифестантов они опустили щиты, а участники акции бросились к ним обниматься. Затем, правда, силовики несколько оттеснили людей от здания правительства, но, в отличие от предыдущих дней, без агрессии.

Несколько тысяч человек собрал митинг в белорусском Витебске, к его участникам присоединились работники железной дороги. В знак солидарности им сигналят водители маршруток и скорой помощи. В Гродно к протестующим, которые собрались на центральной площади, вышел мэр. У него спросили про легитимность выборов, но он предпочел уйти от ответа, призвав к миру, передает «Sputnik Беларусь».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко тем временем провел заседание Совета безопасности страны, на котором призвал участников манифестаций остановиться и успокоиться, остальных – «не высовываться на улицы». По словам Лукашенко, акции протеста организованы из-за границы, а их активными участниками являются люди с криминальным прошлым, которые граждан Белоруссии и их детей «используют как пушечное мясо».