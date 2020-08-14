Лукашенко: никакой катастрофы

Президент Белоруссии призвал граждан «не высовываться на улицы», а силовиков – не бить упавших

Граждане Белоруссии вышли в пятницу вечером на мирные акции протеста в большинстве городов республики.

В Минске к зданию правительства страны пришли десятки тысяч рабочих крупных городских предприятий. Начало этому положили рабочие Минского тракторного завода, остановившие в пятницу работу и выдвинувшие ряд политических требований, в том числе о признании итогов президентских выборов сфальсифицированными и об отставке действующей власти. К ним присоединились коллеги с других предприятий, а также учителя и медработники.

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Силовики пообещали не задерживать протестующих, если они и дальше будут вести себя мирно. В оцеплении у Дома правительства стоят несколько десятков военнослужащих внутренних войск. При появлении на площади манифестантов они опустили щиты, а участники акции бросились к ним обниматься. Затем, правда, силовики несколько оттеснили людей от здания правительства, но, в отличие от предыдущих дней, без агрессии.

Несколько тысяч человек собрал митинг в белорусском Витебске, к его участникам присоединились работники железной дороги. В знак солидарности им сигналят водители маршруток и скорой помощи. В Гродно к протестующим, которые собрались на центральной площади, вышел мэр. У него спросили про легитимность выборов, но он предпочел уйти от ответа, призвав к миру, передает «Sputnik Беларусь».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко тем временем провел заседание Совета безопасности страны, на котором призвал участников манифестаций остановиться и успокоиться, остальных – «не высовываться на улицы». По словам Лукашенко, акции протеста организованы из-за границы, а их активными участниками являются люди с криминальным прошлым, которые граждан Белоруссии и их детей «используют как пушечное мясо».

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«Понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой «Открытой России», Навального и так далее, и тому подобное», - набросал он список недоброжелателей Белоруссии. Кстати, под шумок Минск передал России группу из 32 россиян, задержанных незадолго до выборов и обвиненных в подготовке беспорядков. Лукашенко об этом умолчал – сообщение пришло из российской Генпрокуратуры.

Обращаясь к силовикам, он попросил включить «определенный тормоз» и не избивать упавших людей. Тут уместно напомнить, что за неполную неделю акций протеста были задержаны порядка семи тысяч их участников. МВД республики даже выразило озабоченность переполнением мест содержания. В ночь на пятницу начался процесс освобождения задержанных – на свободу вышли более двух тысяч, подавляющее большинство из которых жаловались на избиения и пытки, отсутствие еды и сна.

В целом же Александр Лукашенко, по его словам, не считает протесты катастрофой или даже «слишком перенапряженной ситуацией». Видимо, он так ничего и не понял.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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